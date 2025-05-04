法官郭豫珍義賣畫作 捐助台灣偏鄉兒童教育

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（中央社記者蔡智明嘉義市4日電）台灣高等法院法官郭豫珍今天出席台灣偏鄉兒童教育基金會「閱讀鼓勵計畫」成果發表會，並捐出個人畫作義賣所得新台幣60萬元給基金會，鼓勵偏鄉學子多讀書、學習表達能力。

郭豫珍今天陪同擔任台灣偏鄉兒童教育基金會董事的夫婿劉文仕（前監察院副秘書長）出席發表會，在致詞時表示，日前開畫展時義賣3幅油畫作品，獲得60萬元款項全數資助「閱讀鼓勵計畫」。

郭豫珍說，希望藉此捐贈鼓勵小學生們多讀書、好好學習表達能力，以後對法律有興趣可以來考法官。

郭豫珍為高院審理高虹安立委任內涉詐領助理費承審合議庭受命法官，面對今天會場媒體詢問高虹安案發展，她表示，這關心偏鄉教育的場合不適合談這個話題。

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郭豫珍擁有師大美術研究所藝術學碩士學位，美術作品曾獲巴黎大皇宮國際沙龍展、盧森堡藝術大展、全國油畫展等國內外藝術大展獎項。2021年將畫展所得捐出420萬元給警政署，作為對殉職警察和眷屬的感念、關懷，還獲警政署公開表揚。

台灣偏鄉兒童教育基金會執行長羅繼志指出，基金會和嘉義、雲林、金門、馬祖、澎湖等縣市30多所偏鄉小學合作，透過獎勵方式讓小朋友將自己的讀書心得，拍攝製作影片上網社群網站，培養閱讀習慣與表達能力，已累積超過4000支影片；嘉義縣東石鄉網寮國小、雲林麥寮明禮國小因此獲得今年教育部閱讀磐石獎。（編輯：陳清芳）1140504