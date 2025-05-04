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張奕腳抽筋影響用力無大礙 製造揮空暫居三振王

2025/5/4 16:46（5/4 17:11 更新）
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中華職棒富邦悍將投手張奕（圖）3日先發出賽對統一7-ELEVEn獅隊，投4.1局挨2轟吞敗，投手教練郭勇志表示，張奕腳抽筋的狀況影響用力，無大礙會持續輪值。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月4日
中華職棒富邦悍將投手張奕（圖）3日先發出賽對統一7-ELEVEn獅隊，投4.1局挨2轟吞敗，投手教練郭勇志表示，張奕腳抽筋的狀況影響用力，無大礙會持續輪值。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月4日
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（中央社記者謝靜雯新北4日電）中職富邦悍將隊投手張奕昨天先發投4.1局挨2轟吞敗，投手教練郭勇志表示，張奕腳抽筋的狀況影響用力，無大礙會持續輪值，張奕有效製造打者揮空，目前以33K暫居三振王。

張奕昨天先發出賽對統一7-ELEVEn獅隊，用91球投4.1局，敲出6支安打，包括被陳鏞基、邱智呈敲出全壘打，總計失掉5分（4分責失分），投出6次三振，球隊以2比7吞敗，張奕承擔敗投。

悍將總教練陳金鋒表示，張奕今年球季轉先發定位出賽，目前看起來沒有太大的問題，但有時候有用球數偏多的狀況，守備上的失誤也會影響，整體來說表現算不錯，還是會讓他繼續在先發輪值中。

悍將投手教練郭勇志表示，昨天天氣比較悶熱，張奕流汗比較多，比賽過程中也有換過衣服，投到5局腳稍微有抽筋狀況，但張奕表示還可以繼續投，所以沒有馬上換投，隨著天氣越來越炎熱，這部分也是球員需要克服的問題。

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張奕昨天先發為本季目前為止最短投球局數，郭勇志表示，退場後有跟張奕聊過，其實狀況還是不錯，只是昨天有些球路偏高被對手掌握到，獅隊的打者很難纏，每場比賽內容好壞投捕間最清楚，會針對需要修正的地方調整。

張奕本季奪三振數據又再提升，目前為止本季出賽K9值（平均每9局三振數）為11.14，以33K暫居聯盟三振王，郭勇志表示，張奕投球特性讓打者揮空率高，有適當的時間點決勝球對決，三振率自然就會再提升。（編輯：李淑華）1140504

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