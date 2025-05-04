加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／蘭花發展20年成台灣農產外銷旗艦產業 可能面臨關稅挑戰
首頁 / 社會

蘋菓西打有沉澱物遭令下架 興訟請求撤處分敗訴

2025/5/4 15:20（5/4 15:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
蘋菓西打。（中央社檔案照片）
蘋菓西打。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北4日電）老牌食品廠大西洋飲料旗下知名飲料蘋菓西打，因出現不明沉澱物，遭令限期下架回收銷毀。飲料公司興訟，主張短期倉促下架，造成鉅額損失違反比例原則，請求撤銷處分，遭判敗訴。

全案緣於，民眾檢舉蘋菓西打出現不明沉澱物。桃園市衛生局民國112年4月21日赴廠房稽查，發現沉澱物、生產製程缺失，已命有疑慮產線停止作業並限期改善；針對已出貨銷售的成品下架回收部分，移請總公司所轄的衛生局（新北市衛生局）辦理。

新北市衛生局112年4月21日也赴轄區超商、賣場等6處稽查採樣送驗，經初步查驗，白色沉澱物以顯微鏡觀察，疑似酵母菌體型態。

新北市政府審認產品，不具正常且合理可接受的性狀及色澤，已違反食品安全衛生管理法，同年5月12日作出原處分並發函令大西洋飲料股份有限公司於同年5月16日前將涉案等產品完成下架，並於同年6月2日前回復下架回收總量及提具銷毀計畫書。

大西洋飲料公司不服處分，循序提起行政訴訟，主張被要求於急迫時間內倉促將產品全面下架，造成鉅額損失，違反比例原則，而且公司自行在通路抽驗產品並無沉澱物或混濁，送驗報告在菌類、微生物等檢驗均呈現陰性，請求撤銷處分。案件由台北高等行政法院審理。

法院認定，新北市衛生局抽驗產品均以黏貼封條，放置在採檢箱時溫度，以及送至衛生局檢測時溫度相同，檢驗產品同一，並無受溫度改變而影響狀態，且衛生局使用直接觀察、鏡檢鑑別的檢驗方法符合規定，新北市政府以原處分令限期下架回收及提具銷毀計畫書，並無違誤。

法院指出，公司自行送驗產品未見白色沉澱物及菌類、微生物等檢驗呈陰性部分，因本就與新北市府抽驗樣品不同，無從為有利於公司的認定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

判決書提及，違反食安法案件已有前例，即2000ml蘋菓西打產品於107年6月起開始陸續有大量消費者客訴產品變質，卻仍持續產製並將已變質產品對外銷售，致多人腹瀉；經查為生產線遭污染並孳生酵母菌等，導致產品變質，時任總經理孫幼英遭判刑6月確定。

法院指出，本件則為消費者先後向桃園市衛生局、新北市衛生局通報產品變質及沉澱，衛生局執行稽查並抽驗。新北市政府審酌產品販售層面廣泛、數量眾多，且前有違反食安法情事，造成民眾恐慌，打擊國內食安形 象等，以原處分令限期下架回收及提具銷毀計畫書，經核並無裁量瑕疵、違反比例原則等違法，日前判決大西洋飲料公司敗訴，可上訴。（編輯：李錫璋）1140504

#新北市
#衛生局
#台北高等行政法院
#蘋菓西打
#大西洋飲料
延伸閱讀
新聞回顧》蘋菓西打有沉澱物 桃市下令1產線停工封存逾4萬箱蘋菓西打驗出黴菌平鎮廠停工 限期未改善最高可罰2億元大飲法說會宣布蘋菓西打重返通路 股價跳空漲停黑松啟動包材革命 打造食安到環安永續革命
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：