蘋菓西打有沉澱物遭令下架 興訟請求撤處分敗訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北4日電）老牌食品廠大西洋飲料旗下知名飲料蘋菓西打，因出現不明沉澱物，遭令限期下架回收銷毀。飲料公司興訟，主張短期倉促下架，造成鉅額損失違反比例原則，請求撤銷處分，遭判敗訴。

全案緣於，民眾檢舉蘋菓西打出現不明沉澱物。桃園市衛生局民國112年4月21日赴廠房稽查，發現沉澱物、生產製程缺失，已命有疑慮產線停止作業並限期改善；針對已出貨銷售的成品下架回收部分，移請總公司所轄的衛生局（新北市衛生局）辦理。

新北市衛生局112年4月21日也赴轄區超商、賣場等6處稽查採樣送驗，經初步查驗，白色沉澱物以顯微鏡觀察，疑似酵母菌體型態。

新北市政府審認產品，不具正常且合理可接受的性狀及色澤，已違反食品安全衛生管理法，同年5月12日作出原處分並發函令大西洋飲料股份有限公司於同年5月16日前將涉案等產品完成下架，並於同年6月2日前回復下架回收總量及提具銷毀計畫書。

大西洋飲料公司不服處分，循序提起行政訴訟，主張被要求於急迫時間內倉促將產品全面下架，造成鉅額損失，違反比例原則，而且公司自行在通路抽驗產品並無沉澱物或混濁，送驗報告在菌類、微生物等檢驗均呈現陰性，請求撤銷處分。案件由台北高等行政法院審理。

法院認定，新北市衛生局抽驗產品均以黏貼封條，放置在採檢箱時溫度，以及送至衛生局檢測時溫度相同，檢驗產品同一，並無受溫度改變而影響狀態，且衛生局使用直接觀察、鏡檢鑑別的檢驗方法符合規定，新北市政府以原處分令限期下架回收及提具銷毀計畫書，並無違誤。

法院指出，公司自行送驗產品未見白色沉澱物及菌類、微生物等檢驗呈陰性部分，因本就與新北市府抽驗樣品不同，無從為有利於公司的認定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

判決書提及，違反食安法案件已有前例，即2000ml蘋菓西打產品於107年6月起開始陸續有大量消費者客訴產品變質，卻仍持續產製並將已變質產品對外銷售，致多人腹瀉；經查為生產線遭污染並孳生酵母菌等，導致產品變質，時任總經理孫幼英遭判刑6月確定。

法院指出，本件則為消費者先後向桃園市衛生局、新北市衛生局通報產品變質及沉澱，衛生局執行稽查並抽驗。新北市政府審酌產品販售層面廣泛、數量眾多，且前有違反食安法情事，造成民眾恐慌，打擊國內食安形 象等，以原處分令限期下架回收及提具銷毀計畫書，經核並無裁量瑕疵、違反比例原則等違法，日前判決大西洋飲料公司敗訴，可上訴。（編輯：李錫璋）1140504