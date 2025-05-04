台南表揚57名母親代表 百歲最年長慈母30家人陪同

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市政府今天舉辦母親節感恩表揚活動，由市長黃偉哲公開表揚57名母親代表；其中最高齡為100歲的慈暉媽媽吳王連照，約30名家族成員陪同出席，一起慶祝母親節。

表揚活動現場特別邀請吳王連照與黃偉哲、台南市社會局長郭乃文等人一起參與感恩焦點儀式，為母親節表揚典禮揭開序幕。

黃偉哲致詞表示，感恩媽媽就要大聲說出來，現代母親除照顧家庭外，還要負擔家計及子女教養責任，總是不辭辛勞、默默付出且不求回報，希望大家要適時表達對媽媽的愛及感謝，感謝媽媽們帶來正向、溫暖的能量。

黃偉哲強調，透過模範母親感恩活動，代表全體市民表達對媽媽的感恩與敬愛心意，很高興看到許多三代甚至四代大家庭前來共襄盛舉，祝福台南市媽媽們母親節快樂，母親節之外也天天都開心。

家住安南區的吳王連照，今天共有約30名家族成員陪同到場，百歲高齡身體仍相當硬朗，她說，平常養生之道就肉、菜都均衡吃，且每天維持走路習慣。

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社會局提供資料指出，安南區公所推薦的100歲慈暉媽媽吳王連照，是今年受表揚中最高齡母親代表，一生過著簡樸而充實生活，以務農為主，為人低調默默奉獻，除了是家庭暖心支柱，更對子孫們用心培育及協助丈夫農作事業，也經常於社區幫助弱勢居民，實屬社區楷模。

社會局表示，今年母親節表揚獎項有5大類，包含替代父母職養育孫、姪、甥子女及寄養家庭的「慈馨媽媽」；照顧家中身心障礙子女不辭辛勞的「慈萱媽媽」；秉持原住民族傳統教養子女的「原住民Ina（伊娜/媽媽）」；獨立養育子女，自強不息的「自強媽媽」；教養子女健全發展，鼓勵子女回饋、貢獻社會的「慈暉媽媽」。（編輯：陳仁華）1140504