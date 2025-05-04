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首頁 / 政治

澳洲國會完成改選 外交部：展現成熟民主典範

2025/5/4 14:46
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（中央社記者楊堯茹台北4日電）澳洲3日舉行國會大選，由執政黨工黨獲得最多席次。外交部今天代表政府表達誠摯祝賀，並肯定澳洲選舉過程順利平和，展現成熟民主典範。

外交部下午發布新聞稿指出，澳洲於3日舉行第48屆國會大選，包括聯邦眾議院的150席及參議院76席當中的40席。選舉結果由執政的工黨贏得國會最多席次，選舉過程順利平和，展現成熟民主典範，外交部代表政府向澳洲政府與人民表達誠摯祝賀。

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外交部表示，台灣與澳洲共享民主、自由、法治及人權等普世價值，近年雙邊關係持續穩健成長，在經貿、科技、資安、能源及全社會防衛韌性等領域合作緊密。澳洲聯邦參議院於去年8月通過反駁中國濫用聯大第2758號決議的緊急動議，充分彰顯澳洲國會跨黨派對台灣的堅定支持。

外交部強調，政府期盼在既有良好基礎上，持續與澳洲新政府深化各領域合作關係，共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：蘇龍麒）1140504

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