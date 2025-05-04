加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／蘭花發展20年成台灣農產外銷旗艦產業 可能面臨關稅挑戰
首頁 / 社會

勤指中心主任猝逝寢室 保一總隊全力助喪葬撫卹

2025/5/4 15:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北4日電）警政署保安警察第一總隊今天表示，勤指中心許姓主任近日身體不適就醫休養，因家屬聯繫不上，上午派員查看發現他猝逝主管寢室，已報請相驗，將協助家屬喪葬及撫卹事宜。

台北市消防局上午9時15分獲報，指位於北投區的警政署保一總隊有人因不明原因倒臥寢室，經派員到場救護發現，許男已無呼吸心跳且明顯死亡，並未送醫。

對此，保一總隊下午透過新聞稿表示，現年62歲的許姓主任2日有腹痛等身體不適症狀，並於3日凌晨前往台北榮民總醫院急診，隨後返回石牌營區休養，直到今天上午他的妻子電話告知多次撥打許男電話都無法取得聯繫，派員到許男辦公室敲門但未獲回應，驚覺有異。

現場人員隨即破門而入，發現許男跪臥浴室內無反應，緊急通報119緊急救護協助。

google news透過 Google News追蹤中央社

保一總隊表示，救護人員到場確認許男已無生命跡象，且現場門窗完好，無其他異狀，不排除因病導致，除立即通知家屬到場處理外，台北市警察局北投分局也報請檢察官相驗死因。

保一總隊指出，許男平日樂觀，戮力從公且負責盡職，平日與同事相處和睦，對於他不幸猝逝至感震驚與惋惜，將全力協助家屬辦理喪葬儀程，並依規定處理撫卹事宜。（編輯：戴光育）1140504

#台北市
#榮民總醫院
#警政署
#警察局
#消防局
#腹痛
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：