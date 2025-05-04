勤指中心主任猝逝寢室 保一總隊全力助喪葬撫卹

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）警政署保安警察第一總隊今天表示，勤指中心許姓主任近日身體不適就醫休養，因家屬聯繫不上，上午派員查看發現他猝逝主管寢室，已報請相驗，將協助家屬喪葬及撫卹事宜。

台北市消防局上午9時15分獲報，指位於北投區的警政署保一總隊有人因不明原因倒臥寢室，經派員到場救護發現，許男已無呼吸心跳且明顯死亡，並未送醫。

對此，保一總隊下午透過新聞稿表示，現年62歲的許姓主任2日有腹痛等身體不適症狀，並於3日凌晨前往台北榮民總醫院急診，隨後返回石牌營區休養，直到今天上午他的妻子電話告知多次撥打許男電話都無法取得聯繫，派員到許男辦公室敲門但未獲回應，驚覺有異。

現場人員隨即破門而入，發現許男跪臥浴室內無反應，緊急通報119緊急救護協助。

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保一總隊表示，救護人員到場確認許男已無生命跡象，且現場門窗完好，無其他異狀，不排除因病導致，除立即通知家屬到場處理外，台北市警察局北投分局也報請檢察官相驗死因。

保一總隊指出，許男平日樂觀，戮力從公且負責盡職，平日與同事相處和睦，對於他不幸猝逝至感震驚與惋惜，將全力協助家屬辦理喪葬儀程，並依規定處理撫卹事宜。（編輯：戴光育）1140504