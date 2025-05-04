高雄騎士自摔碰撞行人 恐遭罰款及吊扣駕照

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（中央社記者張已亷高雄4日電）石姓男子昨天騎機車行經高雄路口時，2名路人從路旁違規停放大貨車前走出要過馬路，石男煞車打滑自摔與2人發生碰撞，幸3人輕傷，石男恐遭開罰並吊扣駕照1年，肇因待釐清。

高雄市警察局三民第二分局員警指出，61歲石男昨天下午1時30分許騎機車沿三民區陽明路由北往南行駛，見2名未成年人由路旁1輛違規停放大貨車前走出，並行走斑馬線由西向東穿越馬路，石男緊急煞車不慎打滑自摔，機車滑行與2名行人發生碰撞。

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警方表示，事故造成石男與2名行人手腳擦挫傷，經送醫治療無大礙，石男經檢測沒有酒駕。警方初步研判，石男駕駛行近行人穿越道，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過因而致人受傷，涉違反道路交通管理處罰條例第44條第4項，可處新台幣7200元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年。

警方指出，至於事故現場違規停放在路口處的大貨車，則涉嫌違反道路交通管理處罰條例第56條1項1款，可處600元以上、1200元以下罰鍰，肇因將由交通大隊進一步分析研判，並呼籲民眾行經路口務必放慢車速，留意車流狀況並遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，注意前方動態，確保行車安全。（編輯：李淑華）1140504