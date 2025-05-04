藥師不滿中藥販售新令 集結凱道抗議籲國考把關

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）不滿衛福部中藥販售新令，藥師團體今天號召5000人集結凱道高喊「捍衛專業、決不退讓」口號，強調中藥若仍屬藥品，就應由藥事人員管理，相關從業人員應經藥師國考認證、把關。

傳統中藥行逐漸凋零，衛生福利部在今年3月18日公告，新增核釋藥事法第103第2項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定。

其中包括開放具中藥或生藥相關背景，並完成1年以上實務歷練者，依法申請登記經營中藥販賣業，也明定申請者須修習35學分的專業課程，涵蓋藥材鑑定、炮製加工與儲存管理、藥理基礎、法規認識及經營實務等5大領域。

然而中華民國藥師公會全國聯合會連日為此表達不滿，質疑形同「誰都能賣中藥」，繼日前號召百人到衛福部大門前快閃，今天下午更號召5000名來自台灣各地藥師上凱道陳抗，眾人高舉「守護全民中西藥用藥安全」旗幟，激昂吶喊「決不退讓」等口號。

不滿衛福部中藥販售新令，中華民國藥師公會全國聯合會4日下午在凱達格蘭大道舉行集會抗議，大批藥師高呼口號，要求政府撤回違法318解釋令。中央社記者鄭清元攝 114年5月4日

不滿衛福部中藥販售新令，中華民國藥師公會全國聯合會4日在凱達格蘭大道舉行集會抗議，參與者高舉畫有衛福部長邱泰源、中醫藥研究所長蘇奕彰的手板，要求下台。中央社記者鄭清元攝 114年5月4日

藥師公會理事長黃金舜會前接受媒體聯訪強調，若台灣中藥開放為食品，藥界沒有任何意見，但如果變成藥品就是藥師專業，因為藥師的職責包括藥品管理、調劑、監製。

黃金舜直言，專業人員應落實教考訓用，認為修習特定學分就能成為「專業人員」，是踐踏專業的邏輯；長期中藥執業環境不好，比如現行台灣健保規範，中醫師處方沒有健保給付，以及中醫診所雖強制要由藥師調劑，卻少有落實等，應先改善大環境。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒則提到，過去20年來，中藥販賣業聘請藥師駐店管理的家數，從421家增加到去年1279家，這次訴求重點在於中藥商相關人員未經藥師國考的情況下，無法確認其知識是否正確，也希望建立中藥分級制度，把食品、藥用的中藥分清楚。

台北醫學大學藥學系系友會秘書長江振聿本身也是中藥行第4代，他分享親身經歷指出，過去子承父業的邏輯下，無法確保學習內容是正確，中藥就算天然仍是高濃度製劑，且中藥房長期以來「藏私」的問題，就連他自己都看不懂爺爺「加密」後的筆記，而他依規範就讀藥學系，如今進行中西藥調劑，就是希望守護民眾用藥安全。

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對於藥師團體喊話，衛福部中醫藥司司長蘇奕彰接受媒體電訪解釋，之所以會選擇中藥資源學系當作基準，因為是從中藥組獨立出來，上中藥的課比西藥還多，相對專業也更強，中藥從種植、倉儲、採購到處理過程繁瑣，跟西藥不同，所以他才一直強調是專業分工，且強調是「中藥商」，不是考選部所謂的醫事人員，且國考範圍是西藥標準，不是中藥，尊重各團體意見，應該要從全方位角度思考，不要單獨從西藥來看中藥。

中藥商同業公會全聯會理事長謝慶堂表示，現在中藥產業已經瀕危，若持續放任不管，10年、20年後可能會真的絕種，且就算修習完成也只能做生意，「藥師何必這麼緊張？」歡迎所有人一起加入中藥產業，完整中藥用藥安全。（編輯：李淑華）1140504

不滿衛福部中藥販售新令，中華民國藥師公會全國聯合會4日號召藥師上凱達格蘭大道抗議，現場也設置衛福部長邱泰源、中醫藥研究所長蘇奕彰的人形看板，表達訴求。中央社記者鄭清元攝 114年5月4日