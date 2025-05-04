加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
澳洲22.99公噸豬雜成首批輸台萊豬 濃度未超標專家籲監測流向
首頁 / 兩岸

中國民眾憂催生電話觸犯隱私 官方：提供健康服務

2025/5/4 13:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）中國為刺激生育率，各地方政府「催生」現象日益普遍。近期有中國多地網友反映接到社區電話，詢問孕情、生理期等問題，引發民眾對個人隱私的擔憂。有街道辦回應稱，此舉是向居民提供衛生健康服務，與催生無關。

為減緩人口下滑，中國近年來大力提倡適齡婚育，官方除了推動簡化婚姻登記、部分地方發錢獎勵結婚等措施，地方政府也會撥打「催生電話」給已婚女性，詢問她們的生育計畫。

據頂端新聞報導，成都市民李華（化名）表示，接到社區衛生服務中心、街道辦工作人員來電詢問近期有無懷孕打算、生理期時間等。在近幾個月的期間，已經接到數個類似電話，對個人隱私感到擔憂。

未婚的重慶市民楊靜（化名）稱，接到電話就被詢問生理期、孕情，對方並沒有解釋來電緣由。她懷疑自己被列入適齡婚育人群列表，因此收到「催生電話」。

成都市青羊區草市御河社區衛生服務中心稱，青羊區正通過AI電話，排查轄區內居民的健康情況，為居民建立健康檔案。如果遇到適齡生育的女性，可能會問及孕情，並告知社區免費提供傳染病檢查服務；但沒有催生意圖，也不會洩漏個人隱私。

重慶市巴南區江北街道辦事處則稱，按照相關工作機制，電話問詢是為了向轄區居民提供衛生健康服務，嚴防愛滋病、梅毒、B型肝炎在母嬰間傳播，與催生催育沒有關聯。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

報導指出，江蘇、湖南、湖北、雲南、安徽等地都公布有類似的工作機制。

「催生電話」的相關議題在2019年開始受到討論，去年底因「催生電話」有擴大的趨勢，再次引發熱議。接到催生電話的民眾大多數是女性，有人表示，如果拒接來電，對方就會打給丈夫，並詢問相同問題。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1140504

#中國
#成都市
#南區
#重慶市
#愛滋病
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：