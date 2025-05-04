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台灣社區棒球賽楊品仲投打俱佳 東橋社區2勝晉級

2025/5/4 20:00（5/4 20:11 更新）
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TLLB CUP U13台灣社區棒球賽C組東橋社區棒球隊4日單日2勝以分組第一晉級，陣中楊品仲（圖）投打二刀流，先發好投還有單場雙響砲好表現。（台灣世界少棒聯盟）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月4日
TLLB CUP U13台灣社區棒球賽C組東橋社區棒球隊4日單日2勝以分組第一晉級，陣中楊品仲（圖）投打二刀流，先發好投還有單場雙響砲好表現。（台灣世界少棒聯盟）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月4日
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（中央社記者謝靜雯新北4日電）TLLB CUP U13台灣社區棒球賽C組東橋社區棒球隊以11比1擊敗Energy能量，再以10比0擊敗藍色閃電野牛，單日2勝以分組第一晉級，楊品仲投打二刀流，先發好投還有單場雙響砲好表現。

114年TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽為社區棒球國內選拔賽，冠軍隊伍將代表參加「2025年世界少棒聯盟（LLB）50/70組亞太暨中東區資格賽」，爭取前進世界賽門票。

C組賽事東橋社區棒球隊單日兩勝，楊品仲在與藍色閃電野牛比賽擔任先發投手、扛第4棒，投打俱佳，1局下敲出左外野方向2分砲，3局下再敲出3分砲；投球表現也很亮眼，1局上1人出局後被敲出安打，接著連續投出7次三振，展現壓制力，是球隊搶勝攻勢。

上屆冠軍WHB魔法師此次分在D組，今天首戰與台中健行小牛交手，魔法師打線點點開花，林昌駿、丁暐宸都敲出陽春砲，全場發動13次盜壘成功，終場就以15比2搶勝，接著再以9比0擊敗火焰勇士、取得分組第一。

魔法師在對台中健行小牛比賽，2局首棒打者林昌駿敲出陽春彈，林昌駿6局展現跑壘積極性，隊友擊出一壘界外飛球遭接殺，林昌駿抓住本壘沒人補位空檔快馬加鞭衝回來再取1分。

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林昌駿身高148公分、身材不顯眼，能夠開轟他表示很意外，「就是平常心、放開來打，不能一直想要敲全壘打。」談到6局上的積極跑壘，林昌駿說，「因為看到本壘沒人，就是要積極一點，平常球隊就有訓練跑壘，看到空檔就衝了」，自評今天表現90分。

8強複賽將於10日進行，A組中大紅襪與D組火焰勇士交手，B組台中騎士與C組藍色閃電野牛隊交手，C組東橋社區與B組力量河馬交手，D組WHB魔法師與A組大神岡金剛社區交手。（編輯：陳政偉）1140504

#棒球隊
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