春季聯賽 台電、富邦公牛及崑山外卡賽爭16強門票

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（中央社記者謝靜雯新北4日電）全國成棒甲組春季聯賽預賽今天結束，A組社會隊外卡名額由台灣電力拿下，將與富邦公牛、崑山科大先打外卡資格賽，爭取晉級16強決賽門票，冠軍預計11日出爐。

114年全國成棒甲組春季聯賽A組預賽最後一日賽程，戰績獨走的合作金庫棒球隊今天與屏東紅尾隊交手，李亦崴單場2安、5局敲出2分砲，總計貢獻4分打點、打擊表現最亮眼，助隊以6比3搶勝，合庫預賽戰績17勝3敗、排名第一。

台中台壽霸龍隊今天與列特博生技棒球隊交手，台壽霸龍隊投手高秉洋先發6.2局投出8次三振、無失分，率隊以5比0搶勝；台壽霸龍預賽戰績13勝6敗1和、排名第2。

全越運動今天與綺麗珊瑚交手，全越團隊敲出14支安打，王顥澤4局敲出陽春砲，全越投打發揮以10比0搶下預賽第10勝，預賽戰績10勝8敗2和、排名第5晉級。

A組前5名球隊合作金庫、台壽霸龍隊、桃園市成棒隊、台南市成棒隊、全越運動晉級決賽，台灣電力公司棒球隊以10勝9敗1和、排名第6，取得外卡資格。

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B組前5名晉級球隊為台北市大、文化大學、台東大學、三好體協（南華大學）、美和科大，外卡球隊為崑山科大；C組前5名晉級球隊台灣啤酒（國立體大）、台灣運彩（輔仁大學）、台灣中油（開南大學）、嘉義諸羅山（嘉義大學）、台鋼科大，外卡球隊為富邦公牛（台灣體大）。

外卡資格賽將由崑山科大先與富邦公牛交手，勝隊與台灣電力交手，勝隊取得16強決賽門票，16強決賽7日開打，冠軍11日出爐。（編輯：陳政偉）1140504