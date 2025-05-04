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蘇巧慧盼陸委會多解說中共統戰 避免民眾誤觸法

2025/5/4 13:51（5/4 14:21 更新）
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民進黨立委蘇巧慧（前中）4日表示，台灣現在面臨的國安危機，法律都有明定樣態，希望陸委會對於中共統戰的方式能夠多加說明，讓人民知道什麼樣的行為會觸法，什麼樣的行為會對國家產生危機，她相信每一個台灣國民都想守護台灣。（蘇巧慧辦公室提供）中央社記者王鴻國傳真 114年5月4日
民進黨立委蘇巧慧（前中）4日表示，台灣現在面臨的國安危機，法律都有明定樣態，希望陸委會對於中共統戰的方式能夠多加說明，讓人民知道什麼樣的行為會觸法，什麼樣的行為會對國家產生危機，她相信每一個台灣國民都想守護台灣。（蘇巧慧辦公室提供）中央社記者王鴻國傳真 114年5月4日
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（中央社記者王鴻國新北4日電）民進黨立委蘇巧慧今天針對國安法修法問題表示，台灣現在面臨的國安危機，法律都有明定樣態；希望陸委會能對中共統戰方式多加說明，讓民眾知道什麼樣的行為會觸法。

民進黨立委、新北市黨部主委蘇巧慧今天出席「牽阿母ㄟ手」樹林區慶祝母親節感恩音樂會，並於現場發送限量康乃馨。她接受媒體聯訪時表示，透過音樂會獻給媽媽做最好的母親節禮物。

媒體提問，對於國民黨反制大罷免的看法。對此，蘇巧慧表示，國民黨有非常多的連署前死亡狀況，也就是所謂幽靈連署，這是非常不可思議的狀況。國民黨應該要先把這種連署有瑕疵、有錯誤、令人不解的部分先說清楚，才有資格來談其他的事情。

記者追問，對於立法院內政委員會審查國安法修正草案的看法。

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蘇巧慧回答，台灣現在面臨的國安危機樣態非常多，但其實法律都有明定樣態，包括兩岸人民關係條例的33條之1，就對日常會發生的規範做很明確規定，「那我們支持這樣的規定，讓台灣的國家安全能夠被保障」。

她表示，希望陸委會對於中共統戰的方式能夠多加說明，讓人民知道什麼樣的行為會觸法，什麼樣的行為會對國家產生危機，她相信每一個台灣國民都想守護台灣。（編輯：戴光育）1140504

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蘇巧慧
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