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中華郵政招募新血 第1關筆試萬人報名、到考率8成

2025/5/4 17:29（5/4 17:46 更新）
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中華郵政公司114年預計公開甄選職階人員正取1113名、備取507名，第1關筆試4日在台北、台中及高雄共14個考場同時舉辦，報名人數約1萬5000餘人。（中華郵政提供）中央社記者沈佩瑤傳真 114年5月4日
中華郵政公司114年預計公開甄選職階人員正取1113名、備取507名，第1關筆試4日在台北、台中及高雄共14個考場同時舉辦，報名人數約1萬5000餘人。（中華郵政提供）中央社記者沈佩瑤傳真 114年5月4日
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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）中華郵政公司今天舉行114年職階人員甄試第1試，報名人數約1萬5000餘人，平均到考率為80.62%，第2試口試、體能測驗將於6月28、29日在台北舉辦，榜示日期為7月9日。

中華郵政公司日前宣布114年預計公開甄選職階人員正取1113名、備取507名。當時中華郵政表示，這是首次招募各類人員月薪都超過新台幣4萬元，最高為5萬5000多元。

中華郵政發布新聞稿指出，第1關筆試今天在台北、台中及高雄共14個考場同時舉辦，報名人數約1萬5000餘人。

中華郵政表示，第1節總到考人數為1萬2416人，平均到考率為80.62%；預計平均錄取率約為8.96%，如與最近2次甄試榜示錄取率相較，略高於111年的6.75%及112年的5%。

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報名考生中，中華郵政指出，具碩、博士學歷者約有1100餘人，人數與112年相近，至於考生是否能進入第2試或錄取，視考生準備情形不同，與學歷高低並無絕對關係。

中華郵政表示，筆試成績將於6月19日公告，第2試口試、體能測驗將於6月28、29日在台北舉辦，榜示日期為7月9日。（編輯：陳政偉）1140504

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