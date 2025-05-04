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洛杉磯台灣會館重建動土 盼世代延續台灣認同

2025/5/4 14:14（5/4 14:26 更新）
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洛杉磯台僑團體的集會中心「大洛杉磯台灣會館」即將原址重建，3日舉行動土儀式，僑委會委員長徐佳青（左6）、聯邦眾議員趙美心（左5）、立法委員王定宇（左4）、聯邦眾議員劉雲平（左3）出席。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年5月4日
洛杉磯台僑團體的集會中心「大洛杉磯台灣會館」即將原址重建，3日舉行動土儀式，僑委會委員長徐佳青（左6）、聯邦眾議員趙美心（左5）、立法委員王定宇（左4）、聯邦眾議員劉雲平（左3）出席。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年5月4日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）27年歷史的台僑社團集會中心「大洛杉磯台灣會館」今天舉行新館動土儀式，國會議員、地方政要出席，董事長田詒鴻期待，未來新館落成之後，繼續成為海外台灣人的家，世代傳承台灣認同。

全美各地主要城市都有台灣會館，做為當地台灣社團的集會活動場所。大洛杉磯台灣會館成立於1998年，位於郊區的柔似蜜市（Rosemead），近幾年在熱心人士奔走下，募款準備在原址改建。

今天的動土儀式上，南加州選出的聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、劉雲平（Ted Lieu）上台致詞，柔似蜜市長克拉克（Margaret Clark）及地方官員出席；來自台灣的僑務委員會委員長徐佳青、立法委員王定宇也是典禮嘉賓。

王定宇剛結束在華府的出訪行程，利用返台前的時間在加州停留，出席這場動土儀式。王定宇受訪表示，20多年前他還是市議員的時候，就曾經受邀到台灣會館演講，多年來經常來訪與鄉親分享台灣政局，「這裡就像我在加州的家」。

趙美心經常參與台灣會館的社區活動，她致詞時回憶，有一次參與發送燈泡的活動，「我永遠忘不了那一天有多少長輩蜂擁而至，爭先恐後只為了拿到一個燈泡」。她期待這項2000萬美元（約新台幣6億元）的投資，讓這個街區變得更美麗。

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劉雲平在致詞時強調，他在國會支持強化台美關係、貿易往來、協助台灣加入國際組織，也支持趙美心提出的避免台美雙重課稅法案。劉雲平期待新的台灣會館落成，因為「推廣與保存台灣文化、美食與生活習慣非常重要，這裡是最佳場所」。

台灣會館董事長、總統府國策顧問田詒鴻表示，新館的興建結合眾人的力量，由眾多鄉親捐款促成，「未來台灣會館要繼續傳承台灣人的身分認同，從第二代、第三代台美人往下傳下去，世世代代都驕傲說這是我們台灣人在美國的家」。（編輯：張芷瑄）1140504

大洛杉磯台灣會館成立27年，即將拆除重建，3日舉行動土儀式。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年5月4日
大洛杉磯台灣會館成立27年，即將拆除重建，3日舉行動土儀式。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年5月4日
台裔聯邦眾議員劉雲平（左）出席台灣會館動土儀式，頒發表揚狀給洛杉磯台灣會館董事長田詒鴻（右）。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年5月4日
台裔聯邦眾議員劉雲平（左）出席台灣會館動土儀式，頒發表揚狀給洛杉磯台灣會館董事長田詒鴻（右）。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年5月4日
華裔聯邦眾議員趙美心（左）出席台灣會館動土儀式，頒發表揚狀給洛杉磯台灣會館董事長田詒鴻（右）。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年5月4日
華裔聯邦眾議員趙美心（左）出席台灣會館動土儀式，頒發表揚狀給洛杉磯台灣會館董事長田詒鴻（右）。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年5月4日
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