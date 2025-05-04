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金融三業前3月稅前獲利年減逾8% 證券業減幅最劇

2025/5/4 18:39
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（中央社記者羅元駿台北4日電）美國對等關稅政策釀3月資本市場動盪，金管會公布2025年前3月金融三業稅前淨利為新台幣2706.16億元，較去年同期減少約8.72%；其中以證券業減幅最多，前3月稅前淨利為166.46億元、年減達42.28%，自營、經紀與承銷3大業務全面走跌。

金管會公布，今年前3月金融三業稅前淨利為2706.16億元，相比2024年同期的2964.58億元、年減258.42億元或8.72%。

細看金融三業表現，銀行業涵蓋本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信合社、票券金融公司及儲匯，銀行業整體今年前3月稅前淨利為1519.4億元、創歷年同期次高，但與2024年同期相比減少28.8億元、年減1.9%。

金管會銀行局副局長王允中說明，儲匯前3月稅前虧損49.1億元，較去年同期大減60.3億元，主因是股票評價損失增加、兌換淨收益減少。

本國銀行前3月稅前賺1446.2億元，較2024年同期增加21.3億元、年增1.5%。王允中指出，主因為利息與手續費淨收益增加、呆帳費用減少；而陸銀前3月稅前賺13.5億元、年減13.4%，則是因為利息淨收益減少。

壽險業2025年前3月稅前盈餘為849億元，年減11.6%，金管會保險局主秘古坤榮分析，壽險業稅前損益年減的原因是業務承保利益增加100億元，但財務投資利益減少171億元和業務費用增加36億元所致。

產險業因財務投資利益減少9億元，今年前3月稅前淨利為82億元、年減11.8%。整體保險業前3月稅前賺931億元、年減122億元或11.6%。

2025年前3月證券、期貨及投信業合計稅前淨利為255.76億元，較2024年同期稅前淨利363.38億元，減少107.62億元，減幅高達29.62%。

金管會證期局副局長黃厚銘說明，主要是證券商獲利減少，證券商前3月稅前淨利為166.46億元，年減42.28%，其中以自營業務衰退最多，經紀與承銷業務也同步衰退。

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黃厚銘補充，證券商業務收入部分，經紀業務2025年前3月為279.55億元，與2024年同期的313.56億元相比減少34.01億元、年減10.85%；前3月自營業務收入為42.63億元，較去年同期大減93.38億元、年減68.66%；前3月承銷業務收入為17.7億元，較去年同期減少22.03%。

不過，期貨商2025年前3月稅前淨利為22.68億元、年增16.37%，黃厚銘分析，主要是期貨商自營操作績效好；投信業今年前3月稅前淨利則為66.62億元、年增20%，主要受惠資產管理規模持續上升。（編輯：林家嫻）1140504

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