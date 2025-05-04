悍將池恩齊接高飛有狀況 賽後特守對站位要更清楚

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（中央社記者謝靜雯新北4日電）中職富邦悍將游擊手池恩齊昨天3局上有守備失誤導致球隊失分，賽後留下特守練習，總教練陳金鋒點出池恩齊在接高飛球有些問題，教練團協助加強，對站位要更清楚。

悍將昨天在主場新莊棒球場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，3局上兩隊1比1平手時，悍將游擊手池恩齊接獅隊野手林佳緯敲出的游擊上方飛球發生失誤，讓獅隊跑回超前分；獅隊昨天比賽終場以7比2搶勝。

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池恩齊昨天賽後有留在場上特守練習，總教練陳金鋒今天賽前受訪提到，池恩齊在接高飛球上確實有點問題，位置的移動、接球判斷等都要加強，教練練習中協助，但還是要球員自己克服問題，怎麼在比賽中把練習的東西展現出來。

至於捕手戴培峰昨天比賽休兵，陳金鋒表示，2日比賽獅隊一、三壘有人時發動雙盜壘攻勢，本壘攻防時戴培峰撞到手腕不舒服，讓他休息1、2天看恢復狀況。（編輯：陳政偉）1140504