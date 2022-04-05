韓國諜報片台灣取景 遼寧、六合夜市通通入鏡

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）曾來台灣取景的韓國諜報電影「夜叉：浴血諜戰」今天在首爾舉辦記者會，演員們除了難忘台灣夜市美食滋味外，更透露導演貼心手寫中文信，感謝台灣工作人員協助。

「夜叉：浴血諜戰」由奪下韓國影壇3項電影大獎（百想、大鐘、青龍）的大滿貫影帝薛景求，以及韓劇「魷魚遊戲」朴海秀、韓劇「鬼怪」的「三神奶奶」EL、男團GOT7成員朴珍榮主演。

電影描述一名檢察官獲派前往全球間諜最大的交戰地中國瀋陽，監察專門執行秘密任務的黑色小組以及聲名狼藉的小組領袖，因而捲入間諜之間的殊死戰。

Netflix今天發布新聞稿分享，為拍攝槍戰戲，劇組在片中使用槍枝36支、子彈數約7700發，堪稱是韓國影史中，使用子彈次數最多的電影。薛景求在記者會上透露，拍戲現場有請2名教官指導，一位是曾在情報機關工作，另一位是特種部隊出身，從基本姿勢開始指導演員。

薛景求笑說，雖然過去拍電影開過幾次槍，但這是他首次使用各種槍支，很想拍出帥氣開槍不眨眼的畫面，但每次開槍時，自己還是會忍不住眨眼，再加上電影裡有不少身處洞穴，或在深夜裡開槍的戲，每次他都會被響亮的槍聲回音嚇到。

「夜叉：浴血諜戰」片中的場景雖設定在中國瀋陽，但實際上都是在台灣、韓國兩地取景拍攝。日前預告片中，便出現台北萬華華江整建住宅、遼寧夜市及台北街景，劇組也有特別到高雄六合夜市及岡山拍攝。

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朴珍榮分享，雖然較晚投入在台灣的拍攝工作，但來到台灣後，也跟大家一起逛夜市，度過相當愉快的時光。朴海秀則說，劇組在台灣的空檔，都會一起喝酒聊個人私事，因此感情特別好；而他更難忘的是在台灣拍攝的最後一天，導演羅賢還特別把台韓工作人員聚在一起，並親自寫中文信給台灣工作人員，這樣暖心的方式讓朴海秀特別感動。

「夜叉：浴血諜戰」將於8日下午3時在Netflix獨家上線。（編輯：張雅淨）1110405

韓國諜報電影「夜叉：浴血諜戰」8日下午將正式上線，全片描述一名正直的檢察官獲派前往一座危險城市，監察專門執行秘密任務的黑色小組以及聲名狼藉的小組領袖，因而捲入間諜之間的殊死戰。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月5日