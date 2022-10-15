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夏于喬「梅莉」家庭與工作拉扯 謝導演老公體諒

2022/10/15 17:25（10/15 17:36 更新）
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公視影集「你的婚姻不是你的婚姻」系列作品「梅莉」15日下午在2022高雄電影節搶先首映，編劇夏康真（左起）、演員夏于喬、施名帥與導演高炳權出席。（高雄電影節提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月15日
公視影集「你的婚姻不是你的婚姻」系列作品「梅莉」15日下午在2022高雄電影節搶先首映，編劇夏康真（左起）、演員夏于喬、施名帥與導演高炳權出席。（高雄電影節提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月15日
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（中央社記者王心妤高雄15日電）影集「你的婚姻不是你的婚姻」系列作品「梅莉」在高雄電影節放映。演員夏于喬飾演在家庭與事業拉扯的媽媽，她感謝導演丈夫林書宇體諒工作；施名帥則鼓勵另一半勇敢嘗試。

「梅莉」今年在高雄電影節放映，施名帥、夏于喬與導演高炳權、編劇夏康真今天接受媒體訪問分享拍攝點滴。

施名帥、夏于喬在片中飾演夫妻，事前特別帶著2名童星一起煮菜體驗家庭感，夏于喬回憶，當時2個小朋友還真正地吵起架，因為還要兼顧料理，真的有當爸爸媽媽的慌亂感。

夏于喬表示，因為與童星相處太密切，殺青後花了一段時間才放下，前段時間看到小朋友傳來的母親節祝福，感動到差點流下眼淚。她也因為演戲後，更確定自己能當個媽媽，「我發現我好像比想像中有耐心。」

施名帥戲外與演員朱芷瑩交往中。他表示，兩人都持續往「結婚」的目標努力，但礙於還沒有求婚，暫時沒有當爸爸的想法，「求婚就是沒有想好梗和時間點，雖然低調可是還是要有點驚喜，最重要的是我不希望我的浪漫都留在角色裡」。

2022高雄電影節10月14日至30日舉行。（編輯：管中維）1111015

夏于喬
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