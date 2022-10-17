李聖傑睽違8年回歸歌壇 抱病錄音險釀猛爆性肝炎

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）「華語情歌天王」李聖傑今天舉行記者會，正式宣布加盟華納音樂，更睽違8年帶來全新微專輯「Face II 真．裏」，透露自己一度抱病錄音，燒了一個半月，險些釀成猛爆性肝炎。

李聖傑今天現場久違開金嗓，帶來兩首新歌Face、「最美的遺憾」，問及他心中最大的遺憾，李聖傑坦言是與阿嬤天人永隔。李聖傑的阿嬤在2018年末某天凌晨離世，人在台北的他趕不及回高雄的加護病房見阿嬤最後一面。他強忍情緒表示：「她是很堅強的阿嬤，永遠最痛的都是自己扛，阿嬤希望我幸福快樂，我想跟她說我會快樂幸福的，不用擔心」。

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李聖傑也透露，錄完「最美的遺憾」後，人整整發燒了一個半月，直到就醫才發現是肝發炎，醫生告訴他差點變成「猛爆性肝炎」相當危險，後來是靠吃中藥慢慢調整；談及原因，李聖傑認為是當時太累，「我進錄音室沒有8小時、10小時不會出來，常常冷氣吹著頭皮我都不知道，太專注了，身體抵抗力比較弱」。

最後，李聖傑的經典歌「痴心絕對」推出20年，至今已唱過9999次，但他近年來都不敢唱第1萬次，想把這特別的一次留給自己，「不一定婚禮，但至少要在自己重要的演唱會，如果第1萬零1次，就會是新的版本」。（編輯：陳仁華）1111017

相隔8年，歌手李聖傑17日在台北舉辦記者會，宣布加盟華納音樂並推出新專輯「Face II真‧裏」。中央社記者張新偉攝 111年10月17日