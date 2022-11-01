福爾摩斯兄妹檔再合體 亨利卡維爾低調談超人回歸

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）英國影星亨利卡維爾、米莉芭比布朗再次以福爾摩斯兄妹檔，在電影新作「天才少女福爾摩斯2」合體，日前宣布正式回歸「超人」角色的卡維爾也難掩興奮之情。

亨利卡維爾（Henry Cavill）和米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）日前越洋接受台灣媒體聯訪。卡維爾除了再度扮演經典偵探角色夏洛克福爾摩斯外，日前他也在個人社群正式宣布，將睽違5年再以「超人」身分回歸DC宇宙。

卡維爾受訪時低調回應：「可以再次演出超人也是非常興奮，未來有許多計畫，我現在還不能透露太多，但能有這個機會就非常讓人開心。」

至於超人的飛行能力與福爾摩斯的推理能力，他比較想擁有哪個？卡維爾表示，雖然會飛很有趣，「但推理能力很特別，而且還能運用在每天的生活中」。

卡維爾也相當喜歡劇組替福爾摩斯打造的「貝克街221B號」住處，拍片空檔幾乎都待在布景裡，「那是個混亂又神奇的環境，擺設看似雜亂無章但又有自己的一套邏輯，真的讓我大開眼界」。他坦承自己的真實房間雖沒這麼誇張，「但也不大能搬上檯面」。

卡維爾目前被視為新任007詹姆士龐德的熱門人選之一，現場他雖謙稱不敢當，但飾演妹妹艾諾拉的布朗卻相當看好他，她說：「亨利是非常有才華的演員，值得這樣的難得機會。」被問及是否願意擔任他的「龐德女郎」，布朗反而認為應該要有「女版詹姆士龐德」才對，更笑喊：「而且他是我哥哥欸。」

這回身兼監製與女主角的布朗，在片中為自己設計許多動作戲碼，從打鬥、爬水管到翻牆，還得經常奔跑，尤其在街頭的狂奔開場橋段，她認為非常有「艾諾拉」的風格，卻拍得超痛苦。

布朗透露，當時是11月寒冬，自己患有嚴重支氣管炎，又急切想把它拍得華麗又有冒險感，種種加起來讓她大嘆：「如果可以，我真的很想選其他時間生病，但就是這麼不幸發生在拍攝一開始。」

續作劇情著墨許多女性互助情誼與性別平權意識，目前大學主修公眾服務的布朗表示，她也正在學習如何更了解社區少數群體與需要幫助的人，角色艾諾拉代入了某部分的自己，「我是百分之百那種會去幫助別人的人」，現在她也是聯合國兒童基金會（UNICEF）親善大使之一。

布朗表示，自己特別關注女性以及為自己挺身而出的年輕人，「我會盡一切力量，為他們提供所有管道和資源，永遠站在他們前面，希望大家都能獲得應有的尊重與愛」。

「天才少女福爾摩斯2」將於11月4日在Netflix上線。（編輯：張雅淨）1111101

英國影星亨利卡維爾（Henry Cavill）再詮釋經典偵探角色夏洛克福爾摩斯，他受訪時透露，很喜歡電影「天才少女福爾摩斯2」劇組打造的「貝克街221B號」住處，每逢拍片空檔幾乎都待在布景裡。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月1日