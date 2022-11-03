同根生赴中南美開唱 獲讚台灣邦喬飛

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結合傳統樂器與流行曲調的跨界樂團「A_Root同根生」，日前遠赴墨西哥、智利開唱，被當地政府大讚是來自台灣的「邦喬飛」。（同根生提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月3日

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）結合傳統樂器與流行曲調的跨界樂團同根生日前赴墨西哥、智利開唱，被當地政府大讚是來自台灣的「邦喬飛」。他們笑說，語言雖不通，仍盼透過音樂把台灣的Holy Gazai精神傳遞到世界各地。

A_Root同根生今年農曆7月發行全新專輯「邊緣轉生術」，以民間妖怪故事為靈感，透過歡笑熱鬧方式為鬼怪發聲平反，有如另類「戲說台灣」，獲極大迴響。

同根生10月受邀前進中南美洲開唱，包含擁有50週年歷史的墨西哥「賽萬提斯國際藝術節」，成為台灣唯一受邀代表團體。

演出前夕，墨西哥表演的門票就已全數完售，團員興奮之餘，更在現場進行另類「跨國傳教」，同根生笑說：「因為我們專輯的英文名是Holy Gazai，特別跟台下樂迷解釋意思，結果竟讓全場不斷跟著大喊『好咧佳哉』，甚至表演結束後看到我們也一直喊，完全出乎意料。」安可曲帶來改編的「丟丟銅仔」，用音樂及舞蹈串起台墨情誼。

同根生也抵達智利拉平塔納（La Pintana）大劇院開唱，當地正處於各類平權的轉型正義，風情跟台灣相似，即便語言不同，都能從音樂找到相同頻率，還有當地人聽完特別來跟團員說：「聽了你們的表演讓我有勇氣繼續生存下去。」

拉平塔納市政府人員看完演出後，更到後台緊緊擁抱團員，大讚同根生的魅力有如美國搖滾樂團邦喬飛（Bon Jovi）。

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隨著時序步入年終，同根生決定在年底舉辦一場「穢土轉生術」年終售票專場，比照尾牙概念，邀請大家相聚同歡。他們笑說：「我們想延續『中元宇宙』概念，既然幫好兄弟辦過普渡，順理成章也該來一場尾牙，同時還以漫畫『火影忍者』的『穢土轉生』招數為靈感，希望大家來看我們的現場，都能清除今年各種厄運，好好迎接新年到來。」

同根生「穢土轉生術」年終專場將於12月30日晚上8時，在台北THE WALL LIVE HOUSE舉辦，目前已於KKTIX開放售票中。（編輯：張雅淨）1111103

台灣樂團「A_Root同根生」前進中南美洲開唱獲好評，還成功邀請墨西哥粉絲大喊台語：「好咧佳哉！Holy Gazai！」（同根生提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月3日