陳亞蘭生日願望全許給歌仔戲 嘉慶君新劇推集資

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新科金鐘視帝陳亞蘭（右2）在錄製節目中提早慶生，工作人員端出蛋糕與鮮花，搭配彩帶拉炮與象徵集資1億元的數字氣球，祝「嘉慶君再遊臺灣」集資計畫順利。右3為節目主持人何篤霖。（陳亞蘭團隊提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月8日

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）新科金鐘視帝陳亞蘭昨天在錄製節目中提早慶生，她更把3個生日願望全許給歌仔戲，盼越來越多人加入歌仔戲傳承，最新歌仔戲電視劇「嘉慶君再遊臺灣」也在今天晚上啟動集資。

陳亞蘭昨天錄製「命運好好玩」節目時，製作單位突然告知「開場需要再重拍」，讓身為主持人的她備感壓力。

直到同為主持人的好友何篤霖在開場白唸到一半出現「我們祝亞蘭生日快樂」，全體工作人員還端出蛋糕與鮮花，並搭配彩帶拉炮與象徵集資1億元的數字氣球後，陳亞蘭這才知道是製作單位幫她準備的慶生驚喜。

陳亞蘭除了感謝製作團隊用心，現場也許下3個生日願望「希望『嘉慶君再遊臺灣』群眾集資成功、希望『嘉慶君再遊臺灣』開拍順利、希望越來越多人加入歌仔戲傳承！」

新科金鐘視帝陳亞蘭兌現繼續傳承歌仔戲承諾，宣布籌備續作「嘉慶君再遊台灣」，並以群眾募資形式，讓每名願意傳承歌仔戲的人都能當「共同出品人」。（陳亞蘭歌仔戲團提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月27日

她3個生日願望立刻被眾人笑說「怎麼都跟歌仔戲有關啊？」陳亞蘭急忙補充「金鐘後我都沒有時間好好休息，就連生日也只想著11月8日是『嘉慶君再遊臺灣』集資計畫上線的日子啦！」

陳亞蘭透露，金鐘後以「視帝」身分生活的她，每天醒來行事曆都被節目主持、戲劇拍攝、集資計畫塞滿，可說是蠟燭三頭燒，至今都未能好好休息。

而讓她掛心、歷經近半年籌備的「嘉慶君再遊臺灣」集資案將於今天晚上8時正式上線，陳亞蘭希望大家同心，讓不分世代的台灣人都能看見歌仔戲的美。

相較第一季「嘉慶君遊臺灣」陳亞蘭賣出3棟房籌措數千萬元製作費，她表示，為打造台灣古裝劇經典，第2季「嘉慶君再遊臺灣」製作規格再升級，預計以4K規格呈現動畫特效鏡頭、走遍台灣南北各地取景拍攝。

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她說，新劇龐大節目製作成本，將分6階段推動集資，前3階段分別為600萬元、1600萬元、2000萬元，第4到第6階段也將隨後釋出，總集資金額目標為新台幣1億元，展現文化傳承絕非靠一己之力，而是需要眾志成城才能永續。

陳亞蘭指出，「嘉慶君再遊臺灣」作為史上首部電視歌仔戲群眾集資計畫，集資金額扣除必要宣傳開銷後，餘額將全數交付「銀行信託專戶」，希望讓「信任」成為文化傳承基礎，她也親自參與設計粉絲回饋方案，邀請大眾成為歌仔戲傳承的一分子。（編輯：戴光育）1111108

第57屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日晚間在台北國父紀念館登場，致力傳承歌仔戲的演員陳亞蘭以「嘉慶君遊台灣」拿下金鐘視帝，寫下金鐘史上新紀錄。中央社記者張新偉攝 111年10月22日