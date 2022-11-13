心臟曾停14秒 83歲陳淑芳豁達備妥身後事

（中央社記者葉冠吟台北13日電）83歲金馬影后陳淑芳先前心臟一度停止14秒，健康亮紅燈，最近她上節目分享樂齡生活時，坦言是工作太忙身體有些吃不消，現在已恢復健康。她更豁達表示，早已安排好身後事。

「國民阿嬤」陳淑芳與資深主持人張月麗、歌手范怡文日前在「單身行不行」節目，分享如何樂活過自己的第三人生。

製作單位發布新聞稿，陳淑芳表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緣故，去年的賀歲片變成今年9月才拍完，過於疲累身體先前才出狀況，自出社會以來，都沒真正好好玩過，大部分時間都穿梭在影視劇組之間。

雖然已經83歲，陳淑芳說，自己的健保卡卻是因這次身體出狀況才第一次使用，醫師都嚇到，「妳的健保卡怎麼會第一次用！」後來做完全身檢查，才發現陳淑芳有心律不整症狀，醫師當下不敢說，只叫她帶遠距偵測的心律調整器回家。

沒想到2個星期後，機器偵測到她半夜的心跳竟停止14秒，陳淑芳回憶：「停14秒不是應該走了嗎？但我還有好多的事情還沒做完，偏鄉的公演也還沒有100場，所以我一定要把它活起來！」隔天醫院趕緊打電話叫她回院，並建議裝心臟節律器，幸好現在都已恢復健康。

陳淑芳大力呼籲，不要因為年紀大就怕到醫院，趁健康時把要做的事情都做一做，不然等到生病都來不及了。

陳淑芳再次分享她的「人生只有3天」哲學，「昨天很開心，今天要更開心，明天睜開眼睛又還活著就又賺到了，就是每天都很開心！」甚至還曾跟「孤味」導演許承傑開玩笑：「許導，要記得我喔，不要因為我拿了獎，就不記得我了，等到有一天我不能走路了，你要寫一個坐輪椅的給我演。」

陳淑芳甚至連身後事都早已安排好，拿了新台幣10萬元給一名在葬儀社當司儀的好友，「哪天我走了，你就用這10萬元幫我處理，就火化隨便撒一撒就好了」，她覺得這沒什麼，身體只是軀殼，事實上人走了以後，就什麼都不是了。

這集節目將於14日晚上9時於東風衛視播出。（編輯：管中維）1111113