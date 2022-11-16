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碧昂絲入圍9項葛萊美獎居冠 愛黛兒7項提名緊追[影]

2022/11/16 10:35（11/16 11:15 更新）
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第65屆葛萊美獎15日公布入圍名單，美國流行樂天后碧昂絲以9項提名稱霸群雄。（圖取自facebook.com/beyonce）
第65屆葛萊美獎15日公布入圍名單，美國流行樂天后碧昂絲以9項提名稱霸群雄。（圖取自facebook.com/beyonce）
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（中央社紐約15日綜合外電報導）第65屆葛萊美獎今天公布入圍名單，美國流行樂天后碧昂絲（Beyonce）以9項提名稱霸群雄，加州饒舌歌手肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）以8項居次。

英國鐵肺歌姬愛黛兒（Adele）和美國民謠搖滾女歌手布蘭迪卡莉（Brandi Carlile）則以7項並列第3。

綜合法新社和路透社報導，愛黛兒2017年在第59屆葛萊美獎力壓勁敵碧昂絲，橫掃最佳年度專輯和年度歌曲等5大獎，兩人這回將再度展開激烈的天后之爭。

睽違6年，碧昂絲終於帶著她的第7張全新專輯「潮流復興」（Renaissance）華麗回歸樂壇，以Disco風格為基底，滿載70至90年代復古情懷，備受好評，也讓她追平饒舌天王老公傑斯（Jay-Z）紀錄，各共獲得88項葛萊美提名，成為有史以來入圍最多項葛萊美提名的音樂人。

若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube。影片來源：BeyoncéVEVO

R&B傳奇人物瑪麗布萊姬（Mary J. Blige）憑著專輯Good Morning Gorgeous入圍6個獎項，與嘻哈樂壇大哥DJ卡利（DJ Khaled）最新專輯God Did並駕齊驅。

過去幾年一直受到葛萊美獎冷落的英國男團1世代（One Direction）成員哈利（Harry Styles）也入圍6項，包括將與碧昂絲、肯卓克拉瑪和愛黛兒一同角逐最佳年度唱片和最佳年度專輯獎。

葛萊美獎常客嘻哈女歌手莉佐（Lizzo）和饒舌歌手蜜桃貓朵佳（Doja Cat）也獲得多項提名。

波多黎各雷鬼歌手壞痞兔（Bad Bunny）5月發行的新專輯Un Verano Sin Ti獲得3項提名，包括最佳年度專輯。

第65屆葛萊美頒獎典禮預計美西時間明年2月5日在洛杉磯舉行，看來將會是美國錄音學院（Recording Academy）近幾年來最星光熠熠的一場盛會。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1111116

完整入圍名單點此觀看

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