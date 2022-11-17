凱文史貝西醜聞連環爆 英國再受理7項性犯罪指控

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（中央社倫敦16日綜合外電報導）英國倫敦檢方今天表示，他們已經受理7項有關奧斯卡影帝凱文史貝西新的性犯罪指控。

英國皇家檢察署（Crown Prosecution Service）表示，主演「紙牌屋」（House of Cards）、「美國甜心」（American Beauty）的男星凱文史貝西（Kevin Spacey），被指控在「2001年到2004年間，多次性侵一名男性」。

英國皇家檢察署也受理針對這名目前住在美國的63歲好萊塢男星「一項在未經他人同意下，逕自從事性行為的指控」。

在英格蘭和威爾斯負責處理這些控訴的英國皇家檢察署表示，這7項新指控涉及的涉嫌犯罪發生時間點，是在2003年針對性犯罪所立的新法生效前後。

這意味著凱文史貝西目前在英國面臨共11項性犯罪的指控。

凱文史貝西7月在倫敦中央刑事法庭老貝里（Old Bailey），針對2005年到2013年間，發生在倫敦和英格蘭西部格洛斯特郡（Gloucestershire）的4項性侵指控，堅稱自己無罪。

根據英國的法律，性侵案受害人可獲終身匿名，傳媒不得公開其身分姓名。且在審判前，媒體被禁止在報導中披露進一步細節。

當第1項指控被提出時，凱文史貝西自願前往倫敦出庭，並矢言為自己辯護。

這些被指控的犯罪行為發生在2004年到2015年間，凱文史貝西當時擔任倫敦老維克劇場（Old Vic）藝術總監。

另外，美國男演員安東尼瑞普（Anthony Rapp）指控凱文史貝西在他14歲時猥褻，紐約曼哈頓的陪審團上個月認定證據不足，法院駁回這起求償4000萬美元的民事訴訟。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1111117