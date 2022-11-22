陳亞蘭推「嘉慶君」舞台劇 邀愛臣郭子乾參演

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金鐘視帝陳亞蘭（右）力邀好友郭子乾（左）出演「嘉慶君遊臺灣」舞台劇版，讓郭子乾笑喊：「我是皇帝手下敗將、皇帝徵召，臣子不敢不從！」足見兩人好感情。（欣湉國際提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月22日

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）金鐘視帝陳亞蘭近期如火如荼籌備電視歌仔戲「嘉慶君再遊臺灣」，更將「嘉慶君遊臺灣」IP化推出舞台劇版，還特別邀郭子乾出演，讓對方笑喊：「皇帝徵召，臣子不敢不從！」

電視歌仔戲「嘉慶君遊臺灣」今年2月台視首播後，至今還在公視台語台熱播，累積總收視人口達1500萬民眾，陳亞蘭更以「嘉慶君」一角，唱作俱佳榮獲第57屆金鐘獎最佳男主角獎，堪稱史無前例，盼歌仔戲文化傳承的得獎感言，也讓許多人動容。

今天陳亞蘭透過劇組宣布，要讓叫好又叫座的「嘉慶君遊臺灣」遊上劇場殿堂，邀請共同角逐金鐘視帝的郭子乾出演，導演葉天倫執導，強強聯手於2023年2月25、26日在國父紀念館首演。陳亞蘭說：「這是我繼2018年『牛郎織女』加演場後，睽違4年再次製作與主演舞台劇，邀請觀眾帶全家一起到劇場觀看。」

陳亞蘭透露，郭子乾聽到邀約後，二話不說，連演出費用、日期都沒問，就爽快答應。原本郭子乾在電視版「嘉慶君遊臺灣」中，飾演陳亞蘭的重要大臣劉墉，這次舞台劇版將出演她心心念念最重要人之一。

陳亞蘭表示：「2個視帝級演技飆演技，觀眾能不買票？」話鋒一轉，讓郭子乾笑喊：「我是皇帝手下敗將、皇帝徵召，臣子不敢不從！」足見兩人好感情。

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舞台劇版中，兩人上對下關係將有重要變化，郭子乾也不忘賣關子：「一山還有一山高，請觀眾買票到劇場觀看，拭目以待。」

此外，陳亞蘭為感念戲迷支持，特別推出「龍心大悅折扣」，凡是早鳥購買「嘉慶君遊臺灣」舞台劇版門票的民眾，將有9折優惠，而為支持歌仔戲傳承，早鳥期間，購買全價票券，劇團會將票價金額10%捐至「嘉慶君再遊臺灣」募資專案。（編輯：張芷瑄）1111122