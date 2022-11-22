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「金片子」兄弟之間奪首獎 代言人林柏宏想跨幕後

2022/11/22 20:08
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（中央社記者王心妤台北22日電）金片子大賽今天舉辦頒獎典禮，最大獎「金片子首獎」由「兄弟之間」拿下，並帶回新台幣60萬元獎金。本屆代言人林柏宏除頒獎，也透露現在已當過短片監製，也想參與幕後製作。

「金片子」短片徵選大賽由台北市電影委員會辦理，邀請全球創作者投稿15分鐘內短片，共同角逐獎金，並於今天舉行頒獎典禮。

「兄弟之間」除了拿下最大獎，也獲頒最佳導演獎、最佳劇本獎。評審林心如認為，這部作品完成度高，故事清晰流暢，演員表演自然不落俗套。 另外「Stryker：先鋒任務」獲得評審團特別獎、最佳動畫獎、最佳音效獎；「大雨無久落」摘下評審團大獎。

最佳男演員獎頒給Life Stream的李慕恩，李慕恩哽咽表示，「沒有工作人員我不會得獎，演戲很難，人生更難。」最佳女演員則頒發給「她」的陳映如，她表示，「希望影視產業可以接納更多不同形狀的演員，可以展現不同的樣貌。」

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林柏宏會後受訪表示，過去曾經擔任短片監製，近日也和朋友開發新故事，考慮製作從年齡焦慮會產生的故事，「我快35歲了，應該會希望以35歲的朋友可能會面臨的故事，像是兄弟之間的情誼、戀愛故事或是一事無成這種的。」

林柏宏2021年獨挑大梁主持金馬獎頒獎典禮，被問到今年這屆主持人謝盈萱表現如何？他笑說自己沒資格幫別人打分數，「但謝盈萱的開場很酷，有唱歌跳舞，也有說話。」他也稱讚謝盈萱拿金鐘獎不小心爆粗口糗事來自嘲的橋段，「自嘲是最厲害的，很幽默，整個典禮很有創意，也發揮了演員的專長。」（編輯：陳政偉）1111122

#林柏宏
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