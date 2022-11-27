王可元新作「阿媽」飾跨性別者 鼓勵自在就漂亮

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）演員王可元在電視電影「阿媽」詮釋跨性別者，拍攝前，他特別找跨性別友人幫他化妝、試女裝，獲讚「漂亮女生」，他也鼓勵大家做自己，「自在，就會漂亮！」

「阿媽」描繪離家工作的國倫（王可元飾演）男兒身卻有女人心，因阿媽車禍過世，他回家奔喪，再次面對始終無法認同自己性向的父親。他原本打算盡完孫子的義務做完喪事就好，沒料到多個未爆彈逐一爆發，故事有如電影「丹麥女孩」加上「父後七日」。

「阿媽」導演吳旻炫今天透過劇組分享，關於片中的跨性別角色國倫，像是自己個性的延伸，因想增加戲劇衝突，才加入跨性別設定，「一個男生穿女生衣服回去送阿媽，這根本就是要回去吵架的。」

吳旻炫也想表達支持多元性別，「身體是自己的，自己最清楚知道自己是怎樣的一個人，不是由什麼人控制」，跨性別在家庭、社會較難立足，他想利用這樣的議題，讓大家更關注身邊跨性別者。

吳旻炫回憶，王可元當初試鏡國倫角色時，真的買了1件女裝來試鏡，也做足角色功課，「他一邊跟我聊角色的內在外，也提起他跟父親的關係也跟劇本一樣，彼此相愛，卻都不把愛說出口。」

吳旻炫說，兩人也很快達成共識，不希望用「嗲」的聲音去演戲，他認為很多跨性別者是用原本聲音在呈現自己。

王可元也主動提議去做美甲、除手毛、雷射鬍渣，希望更貼近國倫，「他們對於身體上的毛髮是相對比較介意的，除毛有點像是儀式感。其實除毛是很痛的，但對他們來說，皮肉上的痛都沒有心裡面還要痛，很多實際上的痛都不是太大的問題。」

另一方面，王可元深知男性骨架無法靠任何方式改變，因此聚焦在可控制的身形，消掉肌肉並在細節處作出調整，例如把較為男性特徵的手藏在衣服裡。

王可元說，哭戲也盡量掩飾難過，「他的內心經歷過我們沒辦法理解的事情，很多時候會希望給大家看見剛強的一面，哭的時候不太想讓人看到，頭會低低的，因為他不想示弱，不想被看到他很脆弱的樣子。」

「阿媽」將於12月3日晚上9時於公視台語台首播、公視+同步上架。（編輯：戴光育）1111127