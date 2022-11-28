三金配樂鬼才范宗沛回歸 用大提琴體悟疫情人生

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「配樂鬼才」范宗沛推出個人創作專輯「熟成式」，相較於早期作品，這張作品旋律輕快，展現出這段時間他對於生活的不同體悟。（風潮音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月28日

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）長期居幕後製作、獲得三金配樂獎項肯定的創作鬼才、大提琴家范宗沛，經疫情沉澱後，推出個人創作專輯「熟成式」，並自嘲疫情期間被關在家太久，現在是利用剩餘價值賺點外快。

范宗沛是資深大提琴家、作曲家、音樂製作人，曾任國家交響樂團大提琴首席長達9年，並為無數電影、電視、舞台劇、音樂專輯，擔任過作曲、編曲及演奏等工作，著名配樂作品包含「寒夜」、「曾經」、「孽子」、「風中緋櫻」、「風中家族」等。

「熟成式」（Ripen）是他繼2011年發行專輯「一場誤會」後的新作，以古典、輕爵士與流行演奏為基底，加上熱情的拉丁美洲節奏，並融入古典練習曲及輪旋曲的技術。相較於早期作品，新作品旋律輕快，展現出這段時間他對於生活的不同體悟。

聊到新專輯，范宗沛透過風潮音樂不改幽默地表示：「COVID-19疫情連續3年把人關在屋子裡，對音樂創作者來說是一大傷害。現在的我用僅有的殘餘價值，來賺一點外快。」

對他而言，這也是張在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中求生存的創作作品。范宗沛感嘆，這個時代還能製作實體演奏專輯是很難得的事，「或許會是唱片世紀末幾張僅存的實體作品」。他也透露明年春季將會有久違的個人演出計畫。

首次參與專輯設計的設計師賴克則分享，初次聽到專輯很驚艷，「是一支經過時間熟成、揉合了醇厚風味的佳釀」，樂曲節奏明快、故事性強烈，於是運用類似酒瓶貼標設計和拼貼的手法，讓專輯整體更貼近成熟且經典的感受。（編輯：管中維）1111128