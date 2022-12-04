林青霞願為白先勇演舞台劇 不排斥寫電影劇本

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）金馬影后林青霞難得返台近距離面對粉絲，今天舉辦「青霞小品」新書發表會，邀請作家白先勇擔任對談人，鮮少再演戲的林青霞透露，願為白先勇演舞台劇，更不排斥寫電影劇本。

林青霞分享，自己開始撰寫第一篇文章「滄海一聲笑」，是為了追思香港作家黃霑，收到許多讚美鼓勵，自此愛上寫作，此後不定期為多家報紙撰寫專欄，陸續推出「窗裏窗外」、「雲去雲來」、「鏡前鏡後」等3本散文集，今年更獲得「第16屆香港中文文學雙年獎」散文組推薦獎，以及香港大學名譽社會科學博士學位。

林青霞笑說，出第一本書時曾被人質疑是代筆，不相信她文筆這麼好，「現在大家應該都接受是了」。至於新書取名為「青霞小品」，是因為想把生活上的小趣味、小領悟寫下來，「在疫情中博君一笑，所以是小品」。

不過儘管出了4本書，林青霞仍謙虛表示，自己不是作家，也非大明星，「我只是一個寫作的人，現在我只能承認這個」。她分享，「都說寫作是一條寂寞的路，可寫作治癒了我的寂寞症，當我全情投入寫作之時，我忘了什麼是寂寞」。

白先勇則稱讚，「不管妳是不是大明星，妳是我們的國寶，永遠在發光」，並表示散文貴在真實，忠於自己。林青霞曾請教白先勇怎麼寫作，他告訴對方「把心裡的話寫下來」，這回讀完「青霞小品」也不吝讚美：「青霞的文章很真，也看得出來她很善良，因為真、因為善，所以美」。

白先勇提到，首次見到林青霞時，覺得特別冷豔、都不說話。林青霞苦笑回應，「當時是心虛，不知道要講什麼好」。後來兩人逐漸熟識，白先勇大讚對方體貼熱心，林青霞還替他辦80歲壽宴，從晚上6時暢聊到凌晨3時。

林青霞書中有兩張照片，讓白先勇特別有感，一張是在印度林青霞向窮苦小孩買花，她頭戴小花一同合影，另一張則是給印尼的孩子每人一張鈔票，「青霞的笑容很有赤子之心，對孩子的愛心表現出來」，林青霞則直呼「那是小事」。

林青霞坦言，很喜歡看到孩子開心，「我也曾在很窮苦的鄉下長大，那時候就夢想有像這樣的人來我們鄉間小道」，而現在的心態，就是喜歡看人高興，「人家高興我就高興，所以我就常常給人驚喜」。

白先勇提到，1988年著作「謫仙記」曾被改編成電影，女主角已定好請林青霞來演，卻沒拍成，心底有些遺憾。林青霞表示，為此兩人結下文緣，當主持人蔡詩萍鼓吹白先勇為她新寫電影劇本時，林青霞則笑回：「乾脆我演一個你寫的舞台劇好了，不要演電影，總是要有點變化」。

林青霞透露，並不排斥寫電影劇本，「如果有人找我寫，可以嘗試學習一下，至於小說要想想，得多跟瓊瑤姐、白老師請教」。

林青霞笑說，自己的寫作習慣就像夜貓子，99%都是半夜動筆，「我向來都是晚睡晚起，拍戲也都是晚班，現在晚上不睡覺就寫文章」，但有靈感、有感覺才會寫，「我也沒人催稿」。（編輯：張雅淨）1111204

藝人林青霞（圖）4日下午出席「青霞小品」新書發表暨對談，分享寫人、情、事、物的觀察與感受。中央社記者謝佳璋攝 111年12月4日

藝人林青霞（圖）4日出席「青霞小品」新書發表暨對談，暢談文學的修行與熱情。中央社記者謝佳璋攝 111年12月4日

藝人林青霞（右）、作家白先勇（左）4日出席「青霞小品」新書發表暨對談，兩人和現場書迷朋友們致意並合影。中央社記者謝佳璋攝 111年12月4日

藝人林青霞（右）、作家白先勇（左）4日下午出席「青霞小品」新書發表暨對談，和現場書迷揮手致意。中央社記者謝佳璋攝 111年12月4日