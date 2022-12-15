南迴電氣化最後一哩路 南方寂寞鐵道集資上映

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台灣曾有「鐵道王國」美譽，紀錄片「南方，寂寞鐵道」耗時5年拍攝，呈現南迴鐵路電氣化的鐵道故事，即日起開始集資後製及上映資金。（何駿逸提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月15日

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（中央社記者王心妤台北15日電）紀錄片「南方，寂寞鐵道」是台灣首部以深度人文觀點記錄鐵道文化的電影，即日起開始集資後製及上映資金。導演蕭菊貞說，火車窗外能看見城鄉變遷，只要拍下來就能留下歷史。

台灣曾有「鐵道王國」美譽，「南方，寂寞鐵道」耗時5年拍攝，記錄南迴鐵路電氣化的鐵道故事。蕭菊貞表示，因為頻繁搭乘火車，也對火車承載的人文風情有深刻好奇，希望從鐵道文化找到看見台灣的新視角，「每次透過火車窗外看到的城鄉變遷，還有與火車上旅客的交會，都是觀察台灣庶民生活的絕佳場域。」

蕭菊貞難忘與當時興建鐵路的工程師對談，工程師說：「你們在火車上很舒適地穿越中央隧道只要10分鐘，但那條隧道我們挖了10年，這些故事都不會有人知道。」

蕭菊貞也說，因為南迴班次少，經常花很多時間翻山越嶺卻只能拍攝幾秒鐘，為了拍攝司機員執勤，團隊需要擠在狹窄火車頭幾個小時。但蕭菊貞表示，「只要留下來，我們就有歷史了。」（編輯：張雅淨）1111215