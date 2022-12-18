莎拉布萊曼提前與歌迷共度耶誕 攻蛋不忘秀中文

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）國際美聲天后莎拉布萊曼台灣巡演昨晚來到台北站，睽違5年在台北小巨蛋開唱，寒流來襲仍吸引萬名觀眾進場朝聖。莎拉布萊曼也親切準備中文預祝歌迷「耶誕快樂」。

有了高雄、台中前2場經驗，莎拉布萊曼（Sarah Brightman）開場就用標準中文問候所有觀眾：「你們好，我是莎拉布萊曼，謝謝你們來，歡迎來聽『莎拉布萊曼耶誕派對演唱會』」誠意滿滿換上多套華麗禮服，並透露演出服裝都是由英國皇室御用設計師親手量身訂做，重金打造只為了呈現最佳視聽體驗。

耶誕佳節將至，莎拉布萊曼一連帶來多首耶誕氣氛濃厚的歌曲，如「聖母頌」、「一日勝千日」、「月亮之子」；中場前，她更演唱歌劇「杜蘭朵公主」中代表歌曲「公主徹夜未眠」，雖難度極高，美聲天后依舊完美演繹，動人歌聲讓不少歌迷紛紛感動落淚。

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最後當然也不忘帶來經典代表作品「歌劇魅影」、「告別時刻」，莎拉布萊曼表示，自己也相當愛聽演唱會，也會有想要聽到的歌曲，所以經典曲目不管要唱幾遍，都唱給粉絲聽。目前僅剩18日的屏東最終站演出，莎拉布萊曼表示巡迴即將結束，還沒離開台灣就已開始想念了，表達滿滿不捨。

這次來台灣演出，時間充裕，莎拉布萊曼也把握時間到處旅遊，不時在社群動態分享。雖然這2週天氣不佳，不過身為英國人的莎拉布萊曼早已習慣濕冷天氣，完全不影響心情，直呼「台灣太美了」。（編輯：黃世雅）1111218