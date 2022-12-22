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台灣女婿巴沃邱寧多傑讓世界看見不丹 獲皇家勳章

2022/12/22 14:56（12/22 15:29 更新）
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電影「不丹是教室」導演巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）（右）獲得不丹國王凱薩爾．汪曲克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）（右）頒發「雷龍之子」皇家勳章。（海鵬提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月22日
電影「不丹是教室」導演巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）（右）獲得不丹國王凱薩爾．汪曲克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）（右）頒發「雷龍之子」皇家勳章。（海鵬提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月22日
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（中央社記者王心妤台北22日電）台灣女婿巴沃邱寧多傑曾以「不丹是教室」入圍奧斯卡最佳國際影片獎，他日前獲不丹國王頒發雷龍之子勳章。他表示，是因電影夥伴才有此成果，「大家的努力讓世界看見了不丹。」

「不丹是教室」（Lunana: A Yak in the Classroom）是台灣劇作家賴聲川女婿巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）首部長片，他的妻子賴梵耘擔任製片，兩人共同登上海拔5000公尺、位於喜馬拉雅山脈的冰川部落拍攝，片中不只收錄宛如天堂般美景，也邀請當地居民參與拍攝。

巴沃邱寧多傑17日獲得不丹國王汪曲克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）頒發「雷龍之子」（Druk Thuksey）皇家勳章，是不丹歷史第5位獲獎者，也是最年輕獲獎者。

汪曲克曾私下透露，今年出席國際活動時，常收到關於「不丹是教室」的讚賞，讓他相當驚訝電影的魅力。他期待透過此次授獎，鼓勵更多不丹年輕人。

巴沃邱寧多傑今天透過台灣片商表示，是有劇組和演員的努力，才能讓世界看見不丹。他也感謝舅舅兼恩師宗薩蔣揚欽哲仁波切，還有支持他的家人，才能夠實現電影夢想。他透露目前已完成第二部電影Four Days to Full Moon的拍攝，正投入電影後製中。（編輯：張雅淨）1111222

電影「不丹是教室」導演巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）（左）17日出席不丹國慶活動，這也是不丹3年來首度舉辦實體國慶活動。（海鵬提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月22日
電影「不丹是教室」導演巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）（左）17日出席不丹國慶活動，這也是不丹3年來首度舉辦實體國慶活動。（海鵬提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月22日
#巴沃邱寧多傑
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