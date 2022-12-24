安溥「潮水箴言」10週年開唱 盼每天專注當下

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歌手安溥24日平安夜在台北小巨蛋舉辦「潮水箴言」10週年演唱會，她說，「我把這場演唱會送給每一個內心的平靜，也送給鬧哄哄的世界，謝謝我有機會10年一次這樣的演出在小巨蛋。」（聯成娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月24日

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（中央社記者王心妤台北24日電）歌手安溥今晚在台北小巨蛋舉辦「潮水箴言」10週年演唱會。安溥表示，今年的突破是不計得失過完每一天，才能清空心情，更專注當下。她也想把這場演唱會送給歌迷與世界。

安溥今晚以「並不」、「討人厭的字」揭開演唱會序幕，之後又演唱「信任的樣子」、「這世界如此美好」等歌曲。

安溥提到，2022對她而言是非常特別的一年，像是寫了前半輩子的期末考卷，「所以今年我給自己一個承諾，決定不計得失的過完每一天，因為這樣，太多一晃而逝的心得，我決定讓它出現，也讓它散去。」她也認為這樣能夠每天清空心情，專注當下。

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安溥表示，今年即將開始重新面對世界，希望歌迷也可以用更多幽默感看待世界，「我把這場演唱會送給每一個內心的平靜，也送給鬧哄哄的世界，謝謝我有機會10年一次這樣的演出在小巨蛋。」

「潮水箴言」10週年演唱會以文學作為文本，搭配音響與燈光，視覺上帶給歌迷藝術展的感受。安溥表示，很榮幸能成為歌迷的盼望，就算可能伴隨壓力，「但我覺得是榮幸的代價。」她也說，若歌迷可以帶回一些心得回家，「那就是我覺得驕傲、有勇氣繼續走下去的原因。」她唸到感謝名單時也激動落淚。（編輯：郭諭儒）1111224