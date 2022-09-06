安溥睽違10年出新輯 作品名稱藏心路密碼

（中央社記者葉冠吟台北6日電）歌手安溥今年秋天帶著睽違10年的專輯「9522」回歸樂壇，剪去一頭長髮後，她笑說自己回頭率大增；專輯中也收錄許多從未曝光的歌曲，堪稱集結了創作生涯27年的人生體悟。

安溥新專輯「9522」從8月底開始預購後，短短一週就賣破萬張，更登上美國紐約時報廣場的巨型LED牆；今天也為擔任Hit FM聯播網10月hito大台柱現身記者會。

中秋佳節將近，被問及將怎麼過節，安溥除了回家陪伴爸媽，也會陪在學習騎腳踏車的兒子多練習。她稱讚兒子是意志堅定的孩子，有什麼心事都會直率表達、很健康，唯一頭疼問題就是太愛喝蘋果汁。安溥也感謝同事協助，儘管在繁忙宣傳期也不會占用到陪孩子時間，「真的是奇蹟」。

「9522」這張專輯收錄了安溥上世紀末，於青春期寫下且未正式發表的詞曲手稿。她指出，這些老作品都比想像中還要成熟，老聽眾得知她要把這些作品正式錄音、製成專輯也很激動，直呼終於不用去YouTube找過往Live片段。

安溥樂觀地說，自己不怕被說炒冷飯，也不怕誤解，絕對不是標本，而是全新作品，無論對老聽眾或新聽眾都別具意義，「很多歌都是這輩子沒有公開過的」。而專輯名稱「9522」，其實藏著她從1995年開始創作，到2022年的小小數字密碼。

安溥坦言過去音樂路走得有些顛簸，原本從未想走到台前，只想當詞曲創作者，在投稿等待唱片公司回音期間，得打工謀生，就曾在餐廳廚房及女巫店廚房、外場工作，甚至遭簽約公司冷凍，一路磕磕碰碰。直到恩師李壽全輾轉聽到她無緣問世的首張專輯，說服她再次簽約發片，才讓更多人有機會能認識自己。

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安溥表示，「我發這張專輯，最重要的意義是想跟自己、和生命中的人說一聲謝謝。曾經以為的坎坷，後來都變我人生非常珍貴的資產，若一切都過得很優渥，我不會在逆境中能學到那麼多事情，遇到擁有高貴品格、曾幫助過我的大人們，這些都影響我到現在。」

而這次安溥為了新專輯也剪去20公分長髮，還被稱讚像演員好友張鈞甯，讓她樂得直呼「好爽」，更透露走在路上回頭率確實變高，搭訕率卻是零，因為身邊已有一位護花使者（兒子），但她很享受現在的生活，跳脫求偶市場後更能認真和大家交朋友。（編輯：張雅淨）1110906