焦安溥新專輯回顧人生 郭芝吟推單曲盼阿嬤看見

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歌手焦安溥推出新專輯「9522」，從青春期寫下的歌曲出發，寫出走過的人生歲月。（聯成娛樂）中央社記者王心妤傳真 111年7月14日

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（中央社記者王心妤台北14日電）歌手焦安溥回顧走過的人生推出新專輯「9522」，告訴女孩們任何模樣、審美都該由自己定義；歌手「吱吱」郭芝吟錄音過程波折不斷，希望讓阿嬤看見她愛唱歌的初衷。

焦安溥相隔10年推出新專輯「9522」，內含花了27年經驗創作出的歌。焦安溥回憶，約1年半前在午夜翻起累積的工作筆記，發現青春期寫下而未發表的歌曲手稿，決定回顧走過的人生，重新做出這些歌。

焦安溥特別剪掉20公分的長髮，她說：「希望每個女孩都可以發現自己man起來可以比男生man；想要當女人的時候，又不是為了迎合男生的審美觀，而是你自己最舒服的樣子，就是最性感的樣子。」

焦安溥表示，希望這個世代的女人為了自己開發身體、精神、頭腦，女人可以有更多面向，「而不是男生定義的，每個年代的審美。」完整專輯預計9月底同步發行數位與實體版。

郭芝吟從選秀節目「聲林之王2」季軍出道，近日圓夢包辦詞曲創作推出單曲「追浪」，從曾跟阿公釣魚看日出還有和喜歡的男孩坐在堤防彈吉他唱歌的海洋回憶。

郭芝吟表示，因為製作人希望能開發她的潛能，錄音從下午1時彈到半夜，手指不只抽筋沒力甚至磨到厚繭脫落；歌聲錄音時第一天就被製作人以鼻音太重且嗓音疲憊趕回家，讓她自責或許那陣子工作太多，沒照顧好自己，最後花了7天才錄音完成。

混音階段更是遭遇製作人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），郭芝吟表示，「過程真的很像在追浪，想要完成卻一直被擋住、打翻，又重新等待，很怕最終追不到這個浪。」

但她也想起比賽的初衷，希望能讓阿嬤在電視上看到，「這2年她看了那麼多節目，我希望讓阿嬤知道我沒有忘記我最喜歡的唱歌。」單曲「追浪」已經在音樂平台上架。（編輯：張芷瑄）1110714