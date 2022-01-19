安溥演唱會自曝離婚 想看心理諮商當作「孩子的禮物」

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歌手安溥18日在台北演唱會中自曝已經離婚，並說之後想去看心理諮商。（圖取自facebook.com/we.are.always.online）

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（中央社網站19日電）歌手安溥（舊名張懸）昨天在台北演唱會中宣布離婚，但她對前夫有滿滿感激，並讚對方是「全華人世界最了不起的男人」。她透露恢復單身後想去看心理諮商，「這是我想送給孩子的禮物」。

安溥的感情生活低調，2019年8月與動畫導演蘇柏維登記結婚，並育有一子。她近期於北中南舉辦「曾經與你相遇前」巡迴演唱會，昨天在台北Legacy開唱時，無預警宣布「下午做了一件生命中重要的事情」，就是已完成離婚登記，「拿回了單身身分證」。

這時台下歌迷爆出如雷掌聲，讓安溥笑說：「這不是我預料中的反應，你們（歌迷）怎麼那麼反社會啊？」

安溥表示，自己並不希望用麥克風的話語權詮釋離婚這件事，因為她並非唯一主角，並希望是透過健康的管道和眾人分享，才會選擇在演唱會中公布。

安溥透露離婚後最想做的兩件事是染頭髮和去看心理諮商。她說在這兩年經歷過很辛苦的時期，但自己是樂觀、不容易放棄的人，這是她想送給孩子的禮物。她建議大家可以透過心理諮商檢視自己的身心狀態，「就像去做臉那樣，每年給自己一、兩個額度」，在人生中許多需要搏鬥的時刻，「時不時和能提供你意見的人聊一下，也許你的轉念才是最好的選擇。」

安溥也在台上對前夫表達感激，「全華人世界最了不起的男人就是我的前夫，跟我結婚是很勇敢的一件事！」

安溥的好友、歌手吳青峰今天凌晨也在IG上轉貼安溥的照片，並附上「永遠的」3個字為好友送暖。（編輯：曹亞沿）1110119