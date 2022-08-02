安溥曝張鈞甯成新歌催生關鍵 和吳青峰像光譜兩端

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）歌手安溥睽違10年將在9月推出新專輯「9522」，透露演員好友張鈞甯是催生主打歌「最好的時光」關鍵人物，更自認和歌手好友吳青峰像光譜兩端，他寫歌都會中，自己則常被退稿。

安溥、張鈞甯和吳青峰是相知多年的友誼鐵三角，「最好的時光」Demo和主歌歌詞，是安溥14歲時寫的作品，她自曝：「這首歌其實曾經投稿汽車廣告但被退稿，我跟青峰像是光譜的兩端，他寫什麼都中，我寫什麼都被退稿。」

安溥分享，這首歌最後能完成且收錄在「9522」專輯中，最大推手是張鈞甯。因為張鈞甯非常喜歡安溥創作的Demo旋律和未完成的歌詞，鼓勵好友把它寫完，安溥說：「這2年我大部分時間忙著孩子和工作，她是不管在哪裡都和我聊心事比較緊密的朋友，所以她比較了解我這幾年的心路歷程。」這首歌像是2個女生的悄悄話，安溥既是寫給張鈞甯，也是寫給自己。

歌曲完成後，安溥找吳青峰試聽，一聊才發現他今年要做的專輯，跟「9522」一樣也是16首歌，於是兩人互相聽對方的專輯，一路聊著彼此的近況到天亮，吳青峰還給予她「此刻讓此生值得」的高度評價。

而「9522」的兩名製作人黃小楨、何欣穗，也都是安溥多年來親密的音樂製作夥伴，她們和團隊有志一同都很喜歡「最好的時光」，讓這首歌因此成為新專輯第一首和大家見面的歌曲。安溥說：「這首歌穿越時空、打破時空，連結了過去跟未來，還有我生命中很重要的朋友們，都參與了這個過程。」

重要的朋友還包括「女巫店」店長彭郁晶，還有當年從「女巫店」就開始聽安溥唱歌的聽眾們。安溥說：「在我的成長過程裡，要不是女巫店的店長告訴我，妳就是繼續活，該掙扎的要掙扎、該妥協的要學會妥協，我可能無法在走過20多年後，回頭看當時的自己，也不會成為現在的我。」

因此「9522」專輯所有歌，有些是只在女巫店唱過1、2次的歌，不刻意追求流行的編曲模式幫作品加油添醋，希望把詞曲原本純粹的情感，獻給那個年代和安溥一起長大的老聽眾們。

安溥也希望青春期的孩子們，能夠從這張她青春期所創作出來的專輯中，找到與自己共感的連結，她說：「這是一封給正在成長的女孩與女人、也給一起成長的我們，深淺豐富、祝福老去也祝福青春的情書。」

「最好的時光」將於8月3日至5日在Hit Fm首播，8月5日各大音樂平台數位上架；「9522」實體、數位專輯於9月30日同步發行。（編輯：張雅淨）1110802

歌手安溥（圖）透露新專輯主打歌「最好的時光」曾經投稿汽車廣告被退稿，自嘲自己和歌手好友吳青峰像光譜兩端，「他寫什麼都中，我寫什麼都被退稿」。（聯成娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月2日

歌手焦安溥推出新專輯「9522」，從青春期寫下的歌曲出發，寫出走過的人生歲月。（聯成娛樂）中央社記者王心妤傳真 111年7月14日