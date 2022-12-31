我的婆婆怎麼那麼可愛2023登泰國公視 散播台劇魅力

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公共電視31日宣布2023年新計畫，人氣台劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」泰語版將在泰國公視播出，向國際傳遞台灣戲劇魅力。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月31日

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）公視今天宣布2023年新計畫，除了成立數位內容部外，也承辦世界公視年會，預計有500名歐美、日韓等電視工作者來台與會；夯劇「我的婆婆」泰語版也將在泰國公視播出，散播台劇魅力。

公視今天發布新聞稿分享，公視董事長胡元輝指出，第7屆公視董事會已通過未來3年營運目標，宣示將以「感動國民、躍動國際」做為公廣集團未來願景，並加速展開數位轉型工作，明年1月1日成立數位內容部，將自製網路原生節目。

公視總經理徐秋華表示，未來所有節目並非一定要在頻道首播，而是要用不同平台，觸達到不同的觀眾，使節目內容可以讓最多需要的觀眾看到。率先在公視+首播的將是兒少節目，並推出兒少專區服務，為親子內容提供友善的網路使用環境。

另外，2023年公視也將接辦INPUT世界公視年會，也是公視繼2006年之後第2度成功爭取舉辦。明年5月14至18日活動期間，將有歐美、日韓與澳洲等35國公共電視工作者來台，預計將有500人以上的與會者進行交流。

節目方面，公視明年將投入更多資源在國際新聞與紀錄片，規劃在國際主要城市設置駐點記者，讓更多國際新聞有台灣觀點；在產製華、台、客語節目之餘，公視也將延長「東南亞語新聞」時長，並導入東南亞語戲劇節目，讓生活在台灣新住民能藉由公視收看優質節目，「我的婆婆怎麼那麼可愛」泰語版也將在泰國公視播出。（編輯：屈享平）1111231