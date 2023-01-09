吳姍儒主持WE ARE 許願別在台上生小孩

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（中央社記者王寶兒台北9日電）文總將在除夕夜推出「WE ARE我們的除夕夜」特別節目，由藝人吳姍儒獨挑大梁主持，現今懷有8個月身孕的她則在開場時笑喊，新年新希望就是「不要在台上生小孩」。

吳姍儒去年9月宣布懷孕喜訊後，首場公開活動就是參加樂團宇宙人謝票簽唱會。中華文化總會昨晚於台北流行音樂中心預錄WE ARE節目，由宇宙人擔綱開場表演，吳姍儒則在宇宙人演出後登場。

吳姍儒笑說，去年公布懷孕後第一場活動就是出席宇宙人活動，新年還跟宇宙人一起為WE ARE節目開場，乾脆「以後成為家人一起團圓，當乾爹可以，生父不行。」挺著孕肚退場時則對觀眾保證「我很會走」，而新年新希望就是不要在台上生小孩。

對於此次接下WE ARE節目主持棒，吳姍儒於後台受訪表示，本想說主持大型晚會已經很熟悉，但在後台聽到不同演出仍數度感動，既興奮又緊張，甚至一度不小心跳針喊出4次「熱血沸騰」，能在節目一次看到各式各樣的藝人，也讓她大呼「真是只有過年才有的福利」，即使忙進忙出也很開心。

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吳姍儒分享，每年除夕夜，身邊總是會有一些家人朋友因為工作、求學沒辦法回家過節，如今可以請對方一起收看WE ARE，在線上收看同一個節目，也是一種隔空團聚圍爐。

WE ARE完整節目將在21日晚間8時至12時於無線及有線電視，以及網路與OTT平台播出，電視包含華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音串流平台TaiwanPlus則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則包括YouTube、Facebook、yahoo!tv、MyVideo、ETtoday星光雲等同步聯播。（編輯：張雅淨）1120109