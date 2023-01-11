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李聖傑3/4開唱 稱當歌手24年好事壞事都是養分

2023/1/11 10:38（1/11 11:21 更新）
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歌手李聖傑將於3月4日在Zepp New Taipei舉辦「最美的遺憾」生日音樂會，他表示，當歌手後累積的經驗，不管好的壞的都是養分，經過COVID-19疫情，更希望把握當下。（華納音樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月11日
歌手李聖傑將於3月4日在Zepp New Taipei舉辦「最美的遺憾」生日音樂會，他表示，當歌手後累積的經驗，不管好的壞的都是養分，經過COVID-19疫情，更希望把握當下。（華納音樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月11日
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（中央社記者王心妤台北11日電）歌手李聖傑將於3月舉辦「最美的遺憾」生日音樂會，也是出道24年的紀念；李聖傑表示，當歌手後累積的經驗，不管好的壞的都是養分，經過COVID-19疫情，更希望把握當下。

李聖傑將於3月4日在Zepp New Taipei舉辦「最美的遺憾」生日音樂會；他昨天在記者會上表示，這次演出和過往不同，千人場地可以讓觀眾有更精緻的感動，至於會不會有嘉賓或是嘉賓人選，都還在考慮。

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李聖傑自稱是「唱比說好聽的人」，這3年除了埋頭創作新專輯，也有記得歌迷敲碗開唱的回應。他表示，今年距離1999年3月發行的首張專輯「冷咖啡」已經24年，如同新歌「最美的遺憾」所形容；他說「歌手這條路很不容易，一路走來，沒有何時是容易的，好的、壞的都是養分，把握當下，及時說愛」。

對於2023新年願望，李聖傑表示，「希望大家都可以幸福健康，也都可以找到愛」；李聖傑也說，已經單身5年，隨時都可能給歌迷驚喜，也不排斥閃婚。（編輯：陳仁華）1120111

#李聖傑
#最美的遺憾
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