灌籃高手電影版上映3天 7300萬票房破航海王紀錄[影]

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影片來源：台北双喜電影 A Really Happy Film -Taipei

（中央社記者王心妤台北16日電）「灌籃高手」電影版13日全台上映後，3天觀影人次累積27萬，包含跨年場的票房也累積至新台幣7300萬，超越「航海王：紅髮歌姬」、「咒術迴戰0」首週末票房紀錄。

「灌籃高手」作者井上雄彥日前在Instagram以中文向台灣粉絲問好，內容寫道：「我最後一次造訪台灣已經是很久以前的事了，這次能夠呈獻新的電影作品給大家，內心感到非常高興。」他也提到，希望觀眾樂在電影中，「我就會感到很欣慰」。

此次中文配音邀情資深配音員于正昇、于正昌重新為當年的角色獻聲，因過去同時聲演「三井壽」和「赤木剛憲」的胡大衛已過世，改由陳彥鈞、林谷珍接替，「安西教練」和「流川楓」找來孫中台與張騰詮釋。

「灌籃高手」（The First Slam Dunk）票房在台灣創出佳績，在日本已經蟬聯7週冠軍，票房直逼83億日幣（約新台幣19.6億）。（編輯：唐聲揚）1120116