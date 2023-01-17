傅孟柏「黑潮之下」被從頭打到尾 下戲眼神戾氣難散

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

演員傅孟柏在影集「台灣犯罪故事」單元劇「黑潮之下」中扮演小混混，顛覆過去形象，嚼檳榔、戴金項鍊，還染了一頭很「入世」的布丁頭。（Disney+提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北17日電）演員李霈瑜和傅孟柏在「台灣犯罪故事」單元劇「黑潮之下」欲合力查明軍中冤案吃盡苦頭，頂著布丁頭的傅孟柏被從頭打到尾，殺青後，還被新劇導演說眼神有暴戾之氣。

傅孟柏飾演的小混混「明傑」為躲避討債集團，走投無路下投靠軍營裡的弟弟蔡凡熙，形象顛覆以往，嚼檳榔、戴金項鍊，還染了一頭很「入世」的布丁頭，他笑言起床照鏡子會被自己嚇到，大霈初期還一度認不出他。

為了讓牙齒也能「入戲」，傅孟柏本來開拍前都會吃一顆檳榔，製造嘴巴紅一圈效果，結果有回不小心吃到「檳榔王」，瘋狂盜汗、心臟狂跳，讓他趕緊向好友張再興求助；幸好後來劇組找到牙齒的特殊化妝方式，傅孟柏免於天天狂嗑檳榔。

傅孟柏也分享，自己角色遭遇很慘烈，幾乎從頭被打到尾，船上、岸上都被人痛打，造型還得刻意穿長袖，才能偷偷戴護具保護關節；有場他被綑綁丟進水中的戲，有潛水執照的傅孟柏卻得假裝溺水，「不可以讓自己看起來太厲害，但自己的興趣能在拍攝中用到，算是滿划算的」。

由於劇情沉重陰鬱，傅孟柏表示拍攝期間自己會刻意遠離大家、躲在角落，才能維持角色情緒；殺青後，雖然他馬上把布丁頭染黑，準備迎接下一檔個性陽光的新角色，讀本時還是被導演叮囑「你眼神裡面有暴戾之氣」，讓傅孟柏嚇得連忙道歉，保證在幾天內告別角色。

「大霈」李霈瑜則詮釋軍中輔導長「妍真」，做事前功課時她有開玩笑問當過兵的朋友：「有遇過這麼漂亮的輔導長嗎？」形容角色有如軍中的溫柔鄉，得安撫關心所有軍人；有趣的是，大霈的爸爸是空軍出身，原本她想請教爸爸軍中事宜，結果對方只在乎美姿美儀，「動不動就要我敬個禮、站挺」。

劇中大霈有場戲得偷偷摸摸進到殯儀館停屍間查看屍體，她分享，現場除了拍攝那櫃是道具，四周「鄰居」都是真的；在相當昏暗的現場，隨便一個聲響都快把她嚇壞，「那天還是我的殺青日，原本結束很興奮要拍手，但覺得那個場所不大對」，最後把劇組給她保平安的紅包立刻捐出去。（編輯：陳仁華）1120117

演員李霈瑜（上）和傅孟柏（下）出演影集「台灣犯罪故事」單元劇「黑潮之下」，劇中2人欲合力查明軍中冤案吃盡苦頭。（Disney＋提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月17日