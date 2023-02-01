亞歷鮑德溫片場誤殺攝影指導遭起訴 檢：受訓時分心講電話

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國影星亞歷鮑德溫2021年在電影Rust片場彩排時意外誤殺攝影指導，檢方以亞歷鮑德溫極其漠視安全為由，依過失殺人罪將他起訴。（路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）美國影星亞歷鮑德溫2021年在電影Rust片場彩排時意外誤殺攝影指導。根據今天的法院文件，檢方以亞歷鮑德溫極其漠視安全為由，依過失殺人罪將他起訴。

2021年10月，亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）在拍攝新片期間手槍不慎走火，導致42歲的攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins）身亡。

路透社報導，新墨西哥州聖塔菲地方檢察官卡麥克-阿特爾維斯（Mary Carmack-Altwies）今天依過失殺人罪起訴亞歷鮑德溫之前，外界多個月來一直臆測她是否有充分證據證明亞歷鮑德溫當時行為達刑事過失的標準。

亞歷鮑德溫和道具軍械師古提瑞茲-利德（Hannah Gutierrez-Reed）分別被控兩項過失殺人罪。最嚴重的指控可判處5年徒刑，但檢察官必須說服陪審團，亞歷鮑德溫在使用槍枝時蓄意罔顧他人安全。

法新社報導，檢調人員在舉證合理懷疑（probable cause）的陳述中說，亞歷鮑德溫在槍枝訓練過程中「分心，並用手機和家人通話」。

他們寫說，根據古提瑞茲-利德所言，亞歷鮑德溫僅接受30分鐘的訓練，即便排定的訓練課程時數「至少有1個小時或更多」。

路透社報導，亞歷鮑德溫一案之所以引人注目，是因為好萊塢片場鬧人命導致演員面臨行事指控的先例不多，甚至毫無先例可言。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120201