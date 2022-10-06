更多編輯台推薦新聞：
動畫瑞克和莫蒂藏玄機 閃現香港反送中運動密碼
國際

動畫瑞克和莫蒂藏玄機 閃現香港反送中運動密碼

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機
科技

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機

影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄
運動

影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
電影
新聞專題
電影
首頁 / 娛樂

亞歷鮑德溫拍片誤殺弄出人命 已與死者家屬達成和解

2022/10/6 03:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）美國影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）去年在片場意外槍殺工作人員及誤傷導演，面臨官司訴訟。他今天表示，自己與死者家屬達成民事和解。

法新社報導，亞歷鮑德溫去年10月在美國新墨西哥州為低成本西部電影Rust進行排演時，手持一支柯特（Colt）手槍，射出實彈殺害當時42歲的女攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins）。

亞歷鮑德溫是該片製作人兼演員，據稱他被告知這支手槍很安全，他先前曾稱自己沒有扣下板機，但美國聯邦調查局（FBI）報告判定，這支手槍運作正常，只有扣下板機才會擊發子彈。

事隔約一年後，亞歷鮑德溫今天在Instagram發文表示，他己與賀勤茲的家屬達成民事和解，感謝為解決這場慘劇作出貢獻的每一個人。

賀勤茲的丈夫馬特（Matt Hutchins）則在聲明中指出：「我對互相指責或究責沒有興趣。我們所有人都認為，賀勤茲之死是一場可怕的意外。」

根據和解協議，亞歷鮑德溫的電影Rust將於明年1月恢復拍攝工作。（譯者：陳正健）1111006

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀