遺產繼承權爭議 貓王遺孀聲請女兒遺囑修改無效

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（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）法庭文件顯示，搖滾樂傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊遺孀普莉西拉向法院提出聲請，主張女兒麗莎瑪莉遺囑修改內容無效。根據修改後遺囑，普莉西拉從原來遺產信託受託人中除名。

麗莎瑪莉普里斯萊（Lisa Marie Presley）上月12日在洛杉磯因心臟驟停突然過世，享年54歲。

根據法庭文件，麗莎瑪麗在2010年曾指定她的母親普莉西拉（Priscilla）及前經理人席格爾（Barry Siegel）為其遺產的聯合受託人，無論是在她生前或在她逝後。

但麗莎瑪麗似乎在2016年修改了計畫，將普莉西拉與席格爾除名，並宣布她較年長的孩子萊里基奧（Riley Keough）和班傑明基奧（Benjamin Keough）應在她過世後繼承信託財產。

根據普莉西拉的律師上週提交的文件，普莉西拉是在麗莎瑪麗1月12日去世後才「發現」這些改變。

根據法新社所見法庭文件，普莉西拉聲請「所謂的修正遺囑」應為無效，因為麗莎瑪麗在生前從未將這份經修改的遺囑交給她，也拼錯了普莉西拉的名字，而且麗莎瑪麗的簽名與她平常所簽「看來不一致」。

法新社報導，未來法庭上有關麗莎瑪麗的繼承權爭訟，將涉及高額利益。

麗莎瑪麗是貓王的獨生女，生前管控「艾維斯普里斯萊企業」（Elvis Presley Enterprises），但她在2005年將公司大部分股份出售給一家私募公司，只保留父親優雅園（Graceland）的控管權。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1120201