李欣芸請辭高流執行長 盼未來從業界支持高雄

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（中央社記者王心妤台北1日電）高雄流行音樂中心執行長李欣芸原訂4月13日3年任期屆滿，但她昨天接受媒體訪問表示，階段性任務已經完成，已於1月31日請辭，未來將從業界支持高雄流行音樂產業發展。

李欣芸昨天接受「中央廣播電台」訪問表示，階段性任務已經完成，未來將回歸業界，繼續從事音樂創作與音樂教育，也將從業界角度支持高雄流行音樂產業的發展。

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李欣芸曾接受中央社「文化＋雙週報」採訪時分享，希望高流不只是音樂表演場館，而是音樂產業基地，連結中台灣以南的年輕音樂人，甚至擁有自己的高流系音樂（KAO-pop）。李欣芸任期內除了推動「超營養學分」講座，邀請幕前、幕後音樂人分享經驗，也舉辦「真愛秀・藍寶石大歌廳」、「打狗祭音樂節」等多樣活動。

李欣芸昨天在臉書表示，現在能驕傲地說高雄流行音樂中心的子弟是台灣最精實的非民營團隊，只要多一點呵護，終將大放異彩，「謝謝高雄的一切，我們後會有期」。（編輯：李亨山）1120201