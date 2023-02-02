郭書瑤演通靈少女很挫折 張寗為戲跟兒子保持距離

演員李亦捷（右起）、張寗及郭書瑤參與節目「誰來演戲之圓桌對談」錄影，和主持人王琄（左）分享當演員的甘苦談。（鏡電視提供）中央社記者王心妤傳真 112年2月2日

（中央社記者王心妤台北2日電）演員郭書瑤、張寗及李亦捷上節目「誰來演戲之圓桌對談」分享甘苦談。郭書瑤透露拍攝影集「通靈少女」時其實很挫折，張寗則為了演出求子困難的女性，與現實中的兒子保持距離。

郭書瑤在節目上表示，2013年以電影「志氣」拿下金馬獎最佳新演員獎後，卻在演出「通靈少女」吃足苦頭。她回憶，當時導演沒有給出任何肯定，「我演什麼都不對，他從來沒有在現場誇獎過我一句話，我超挫折，我心想，那麼不喜歡我的話就不要找我演啊。」

不過，郭書瑤表示，後來發現飾演的角色也是個沒自信的人，導演的對待方式，反而讓她更進入角色。

張寗現實中已是母親，但在電視劇「未來媽媽」飾演求子困難的女人。她表示，「我確實沒辦法對不孕症的人感同身受，為此我真的努力做功課，甚至斷開跟我兒子的連結，拋棄媽媽的角色。」李亦捷則說，假的東西更難演，所以哭戲都是真實情感，連摔倒戲都是真摔。

郭書瑤分享，「你說角色是假的，但我們的情感都是真的，戲裡的一切對我們來說都是真的。」主持人王琄也點頭同意表示，「演員真的要有一個以假當真的能力，這是很過癮跟有趣的。」

最新一集內容將於4日晚上在MOD 508台首播，並於YouTube鏡新聞頻道上架。（編輯：張雅淨）1120202