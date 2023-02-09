老兵後代、原民部落面臨搬遷 紀錄片省思家的定義

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）公視紀實推出第3季，首週播映紀錄片「當飛機飛過」與「何處是我家」，分別記錄桃園航空城、新北溪洲部落居民遷移的故事，與觀眾共同省思「家」的定義。

「當飛機飛過」記錄韓戰反共義士陳鴻生一家，由解放軍成了國軍，與排灣族少女共組家庭，輾轉居所後落腳於桃園空機基地、繁衍三代，然而10幾年前的桃園航空城開發計畫啟動，居民近年必須集體搬遷。

導演李立劭透過一個家庭不得不搬遷之際，呈現他們在機場邊的生活狀態。「當飛機飛過」裡對比面臨居民住所將被夷為平地的煩惱，一旁的眷村廢墟卻成了生存遊戲玩家的天堂、婚紗寫真的拍攝景點。和平時期成長的年輕人與經歷戰場死亡的老兵，共處在這充滿歷史的基地旁。

李立劭透過製作單位分享：「台灣宛若一本翻不完的書，同一個空間底下的各朝歷史彼此覆蓋著，但不管腳下的土地經歷過哪些不同的歷史，都應該要彼此尊重，共同共榮」，即便土地被夷平，但歷史不該被遺忘。

同樣記錄住家搬遷的故事還有「Maro'ay to ko kerah何處是我家」，片中敘述緊鄰新店溪旁、由200多名阿美族人組成的溪洲部落，因大碧潭改造計劃須遷移至百公尺外的新址。

Maro'ay to ko kerah是阿美族語，意指潮汐間的安靜時刻，會讓海底生物找到自己的歸宿、自己的家。執導本片的阿美族導演潘志偉自幼因父母工作因素，居所四處遷徙，希望藉由這部作品，探討都市原住民對於家的定義，「只要全家人在一起，那裡就是家。」

潘志偉說，多年前阿美族人帶著一顆大石頭，從花東原鄉北上，在溪洲部落落地生根，如今卻要在異地重建部落，族人必須面臨銀行貸款、建商品質等難題，甚至有人因家戶資格限制而離開。

居中處理行政事務的溪洲部落第2代居民張祖淼，也無奈表示：「溪洲部落是我家，從荒地變成部落現在的樣子，各種變遷移動我都在，這些生活和記憶是無法被抹去。」

溪洲新部落333重建模式由政府補助1/3經費、族人負擔2/3自籌款與銀行貸款，家屋產權卻屬於部落，雖然落實部落自治，卻導致內部矛盾。潘志偉期盼透過溪洲部落的紀錄，能夠影響其他都會區新生成的原民部落，讓更多城市人認識河對岸的原民生活日常。

「當飛機飛過」、「Maro’ay to ko kerah 何處是我家」將於今晚10時在公視首播、公視+同步上架。（編輯：陳政偉）1120209