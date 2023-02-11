宇宙人受邀赴日本體驗風情 難忘繞櫻島划獨木舟

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（中央社記者王心妤台北11日電）宇宙人結束「理想狀態」巡演後，受日本觀光局邀請前往鹿兒島與山形體驗當地風情。宇宙人表示，最難忘的景點是櫻島火山，這次體驗繞櫻島划獨木舟，風景美到不想花時間拍照。

這次前往山形，宇宙人除了探訪銀山溫泉，也到湯野濱溫泉欣賞風景，同時走訪當地老咖啡店，並食用當地食材製作的鄉土料理，主唱小玉笑說，這次日本行胖了2公斤，因為實在擋不住美食的誘惑。

宇宙人此次也前往黑羽山山頂的出羽三山神社，並在森林中漫步，吉他手阿奎透過唱片公司表示，旅遊前幾天有點感冒，趁著在森林中多多深呼吸。

被問到最驚豔的行程，宇宙人都表示是九州鹿兒島的櫻島火山，不只近距離感受活火山的活躍，還能摸到火山灰燼。阿奎表示，「櫻島火山很震撼，美到不想花時間拍照，這一趟下來覺得有感受到宇宙的能量。」宇宙人也趁機體驗繞著櫻島划獨木舟、騎腳踏車等行程。

談到新年計劃，宇宙人表示，2月中將前往瑞典音樂節開唱，接著到英國跟麋先生樂團合體演出。宇宙人表示， 「公布（跟麋先生合作）後，歌迷都說是神仙組合。之前就很想一起演出，沒想到第一次竟然是在英國，期待到時候演出會激起的火花。」（編輯：陳政偉）1120211